Le Cessna SkyCourier est en phase finale de certification

Phase d'essais en vol de certification pour le SkyCourier

Le Cessna SkyCourier 408 entame la phase d'essais en vol de certification. Cette phase du Cessna SkyCourier 408 devrait aboutir à la certification de type Federal Aviation Administration (FAA) et les premières livraisons, prévues plus tard dans le courant de cette année. La flotte de trois avions d’essai en vol a maintenant terminé plus de 700 heures d’essais en vol.

Trois avions pour les essais

Depuis que le troisième appareil s’est joint au programme d’essais en vol à la fin de 2020, le Cessna SkyCourier a pris de l’ampleur grâce à plusieurs réalisations importantes. Figurent parmi elles l'extension de l’enveloppe à différentes vitesses et altitudes, les essais par temps chaud et froid extrême, les essais d’impacts aviaires, qui comprenaient huit essais distincts sur une période de deux mois, afin de démontrer la résistance à l’impact du verre du pare-brise cockpit et de la structure environnante. Le monoplan à aile haute haubanée a été également fait l'objet d'une certification givrage naturel, démontrant la capacité de l’avion à fonctionner dans des conditions givrantes réelles.

50 commandes fermes et 50 commandes optionnelles pour FedEx

Côté motorisation, la certification du turbopropulseur Pratt & Whitney Canada PT6A-65SC par l’entremise de Transports Canada Aviation civile (TCAC), suivie de la certification de la FAA sont attendues sous peu. De son côté, la chaîne d'assemblage final va commencer à être active ce mois-ci à Wichita (Kansas). Le client de lancement est la société FedEx, qui a signé un contrat de 50 commandes fermes et de 50 commandes optionnelles pour le SkyCourier. L’avion peut être configuré pour des opérations de fret ou de passagers, ou une combinaison des deux grâce à sa cabine à plancher plat et sa grande porte fret de 2,21 m de large.