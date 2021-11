Le Beechcraft Denali réalise son premier vol

Un vol de 2h50

Piloté par Peter Gracey, pilote d'essai principal, et Dustin Smisor, pilote d'essai en chef, le prototype Beechcraft Denali, équipé du nouveau turbomoteur Catalyst de GE Aviation, a décollé vers 8 h 20 du campus ouest de la société, à l'aéroport international Eisenhower. Pendant le vol de 2 heures et 50 minutes, l'équipe a testé les performances, la stabilité et le contrôle de l'avion, ainsi que ses systèmes de propulsion, environnementaux, de commandes de vol et d'avionique. L'avion a atteint une altitude de 15 600 pieds et a atteint une vitesse de 180 nœuds (333,3 km/h).

6 Denali pour les essais

L'avion prototype Denali, ainsi que deux autres avions d'essais en vol supplémentaires et trois appareils d'essais au sol de la cellule complète, continueront à développer les objectifs opérationnels, en se concentrant sur les essais des systèmes de l'avion, du moteur, de l'avionique et des performances globales. L'entreprise vise la certification du Denali en 2023.