Bell accroît sa présence en Suisse

3 Bell en Suisse...

Bell a annoncé le 8 mars au salon HAI Heli-Expo édition 2022 les contrats d'achat de trois appareils à des clients en Suisse. Centaurium Aviation, une société suisse de vente et d'acquisition d'hélicoptères, a élargi sa flotte Bell avec l'achat d'un Bell 429. La cérémonie de signature s'est tenue au HAI Heli-Expo en présence de Daniel Borer, PDG et fondateur de Centaurium Aviation, et de Duncan Van De Velde, directeur général, Europe, Bell. Centaurium Aviation a été annoncé comme le représentant indépendant de Bell en Suisse en 2020. Fondée en 2011, Centaurium soutient les pilotes d'hélicoptères, les propriétaires et les exploitants avec une large gamme de services tels que la gestion de la conformité et de la sécurité, le financement et les ventes.

...Un 429...

Le Bell 429 a récemment atteint 500 000 heures de vol dans le monde. Il bénéficie d'une grande cabine personnalisable pouvant accueillir jusqu'à six personnes, ainsi que d'un système avionique intuitif équipé du logiciel BasixPro. Le vaste espace de la cabine, les grandes portes et la possibilité d'accueillir un large éventail d'équipements supplémentaires font du Bell 429 un appareil idéal pour être adapté aux missions de sécurité publique, comme la configuration du Bell 429 pour le maintien de l'ordre exposée au HAI Heli-Expo.

...Et deux 505

En outre, deux autres contrats d'achat de Bell 505 ont été signés par des clients suisses, Heli Alpin et Heli Academy. Le Bell 505, véritable best seller de l'hélicoptériste texan, a récemment franchi la barre des 100 000 heures de vol mondiales depuis la première livraison au client en 2017.