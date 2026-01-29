Sophie Adenot : décollage à partir du 13 février ?

Article publié le 29 janvier et mis à jour le 30 janvier après une nouvelle conférence de presse de la Nasa.

Le centre spatial Kennedy en Floride est bouillonnant avec deux vols habités en cours de préparation, la mission lunaire Artemis 2 et le vol Crew-12 vers la station spatiale internationale. Le 28 janvier, la Nasa a précisé que la première date possible de décollage pour Crew-12 sera le 11 février à 6 h du matin heure locale, soit midi à l’heure de Paris. Pour rappel, Crew-12 compte 4 membres : Jessica Meir (Nasa) comme commandante, Jack Hathaway (Nasa) comme pilote du vaisseau Crew Dragon de SpaceX, Andreï Fediaïev (Roscosmos) en remplacement d’Oleg Artemiev et la Française Sophie Adenot de l’Agence spatiale européenne. La fenêtre de tir suivante en cas de report est prévue pour le 12 février à 5 h 38 heure locale (11h38 heure de Paris) et la suivante le 13 février à 5 h 15 heure locale (11h15 heure de Paris).

La cohabitation entre les décollages de Crew-12 et Artemis 2 ne semble pas permettre à la Nasa de caler une date ferme pour le moment. Si la Nasa garantit que ce sont deux équipes séparées qui gèrent les deux tirs différents, il est difficile de savoir s’ils vont réellement se dérouler en même temps. Ce sera un premier vol bien agité pour Sophie Adenot. Initialement prévu le 15 février, le décollage a été avancé suite au retour prématuré de l’équipage Crew-11 à cause d’un des astronautes qui est souffrant . La mission de Sophie Adenot dans l’ISS sera probablement rallongée bien au-delà de la durée d’une rotation habituelle (six mois). Crew-12 devrait passer en tout 9 mois en orbite.