Artemis 2 : dernières nouvelles en vue d’un lancement début février

Le roll-out (roulage) de la fusée lunaire SLS (Space Launch System) durera une douzaine d’heures. Le lanceur sera roulé de son bâtiment d’assemblage vers son pas de tir grâce au Crawler . La Nasa maintient une date de lancement pour début février, conformément aux vœux de l’administration Trump d’accélérer le programme lunaire de la Nasa. Auparavant, le lancement, plusieurs fois décalé, était prévu pour le mois d’avril. Plusieurs dates de tirs supplémentaires sont prévues en cas d’un besoin de report pour raisons techniques ou météorologiques. Les dates possibles s’étendent jusqu’à fin avril, réparties globalement dans trois périodes : du 6 au 11 février, du 6 au 11 mars et du 1er au 6 avril.

Prochaines étapes avant le lancement

Artemis 2 avait été plusieurs fois retardé à cause d’un problème majeur au niveau du bouclier thermique du vaisseau Orion censé protéger les astronautes de la rentrée atmosphérique à la fin de mission. Le problème est désormais résolu. D’autres problèmes plus légers sont en cours de résolution : remplacement d’un câble du système de sauvegarde, remplacement d’une vanne liée à la pressurisation de l’écoutille du vaisseau, etc. Une fois le SLS roulé sur son pas de tir, il sera soumis à une dernière série de vérifications. Une répétition générale du lancement est prévue pour fin janvier avant de passer à un test de remplissage du lanceur en ergols liquides. À ce moment-là, une équipe simulera l’installation des astronautes et de la fermeture de l’écoutille, sans que l’équipage ne soit réellement à bord. Après la répétition générale, se tiendra la revue de préparation du vol, qui auditera l’état de tous les éléments spatiaux et terrestres de la mission historique.