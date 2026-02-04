Singapour : avions ravitailleurs et cargos en force pour la défense

Le Singapore Air Show est l’hôte des annonces de commandes provenant de compagnies aériennes comme on l’a déjà constaté du côté de Boeing et d’ATR . Mais c’est aussi l’occasion pour les constructeurs de développer leur lien avec l’Asie et l’Asie du Sud-Est. Ainsi, le 3 février, Airbus et Singapour ont annoncé la certification complète du système de ravitaillement automatique en vol de l’A330 MRTT, une première d’après le constructeur européen. La flotte d’A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) exploitée par le 112ème escadron de la Force aérienne de la république de Singapour (RSAF) sera la première à pouvoir utiliser les systèmes A3R d’automatisation et de vision par ordinateur de détection, suivi, et d’engagement des aéronefs cibles sans intervention manuelle. Cela réduit la charge de travail des opérateurs et renforce les capacités et les performances de l’A330 MRTT.

Il a fallu du temps pour convaincre les forces aériennes de faire confiance à un système de ravitaillement automatisé. Les travaux de validation et mise en service du système A3R ont commencé en 2020 avec la RSAF et l’agence des sciences et des technologies de défense de Singapour (DSTA). À l’issue d’une grande campagne en Espagne et à Singapour de vols tests de jour comme de nuit, avec divers profils de missions et comme avions cibles des F-15 et des F-16, l’institut national espagnol des technologies aérospatiales (INTA) a délivré sa certification.

Nouveau client pour le Millenium

Embraer a annoncé le 3 février que l’armée de l’air de l’Ouzbékistan sera la première en Asie centrale à utiliser le C-390 comme avion-cargo. Le nombre d’avions commandés n’a pas été divulgué. La commande date de la fin de l’année dernière mais Embraer n’avait pas jusque-là communiqué dessus. L’Ouzbékistan utilisera le C-390 pour des missions de transport et humanitaires. Le pays dispose déjà de 3 Iliouchine Il-76 et de 4 Airbus C-295.

Embraer a par ailleurs annoncé au Singapore Air Show les progrès dans la livraison du premier C-390 à l’armée de l’air de la Corée du Sud.