SCAF : Éric Trappier annonce un accord et un démonstrateur en vol pour 2029

Depuis quelques temps, le programme SCAF ou Système de Combat Aérien du Futur semblait sur la bonne voie après de nombreuses péripéties. En effet, le 18 novembre, deux sources différentes avaient annoncée via l'agence de presse Reuters que des discussions entre des représentants politiques et des discussions entre les industriels impliqués dans ce programme étaient sur la bonne voie ( article sur le sujet ). Désormais, Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, a confirmé auprès du Figaro qu'un accord industriel avait été trouvé.

Il a notamment annoncé que Dassault Aviation restait le maitre d’œuvre du SCAF et qu'une équipe incluant des ingénieurs allemands, espagnols et français allait prochainement s'installer à Saint-Cloud (siège de Dassault Aviation). Il annonce aussi une première échéance : le démonstrateur du SCAF devrait prendre son envol pour la première fois en 2029. A plus court termes, il s'agit surtout d'un accord sur la phase 1B du programme ; définition de l'architecture du démonstrateur en question. La phase 2 concerne la commande, la construction et les essais du démonstrateur. Un accord concernant cette seconde phase devra être signé dans deux à trois ans.

Pour rappel, le SCAF consiste en un système de systèmes et cet accord semble centré sur l'avion de combat piloté. Ce dernier sera furtif et interconnecté avec les autres systèmes (drones aux capacités spécifiques comme la guerre électronique, la reconnaissance, etc). Trois pays sont intégrés dans ce programme, avec un industriel de 1er ordre :

L'Allemagne et Airbus

L'Espagne et Indra

La France et Dassault Aviation

Hasard du calendrier ou non, cette annonce a été effectuée 10 ans jour pour jour après le premier vol du drone Neuron de Dassault Aviation.