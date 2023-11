Sans surprise, l'E-7A Wedgetail remplacera les AWACS E-3 Sentry de l'OTAN

Une légende à bout de souffle

Depuis 1982, l'OTAN détient une flotte d'avion de guet aérien avancé et de commandement (AEW&C), via une collaboration de 15+1 États signataires du Traité de l'Atlantique nord. À cette époque, les premiers E-3, un avion de ligne Boeing 707 modifié avec un radar Westinghouse et le système de détection AWACS, volent afin d'assurer la surveillance de l'espace aérien de l'OTAN. Cependant, malgré différentes mises à niveau, ces avions deviennent trop vieux, l'entretien est plus long et les systèmes de détection ne sont plus aussi efficaces que les systèmes disponibles actuellement sur le marché. De fait, la NAEW&C Programme Management Organisation (NAPMO), l'organisation en charge de la maintenance et de l'utilisation des appareils, avait déjà mis à la retraite 3 Sentry et un quatrième s'était crashé, ramenant la flotte de base de 18 à 14 appareils actuellement en service.

Un choix...

Depuis le 15 novembre, le successeur des Sentry est connu : l'agence de l'OTAN en charge des achats de matériels (NATO Support and Procurement Agency ou NSPA) a annoncé le choix du E-7A Wedgetail de Boeing. Au total, six avions sont pour l'instant attendus, avec une mise en service opérationnelle en 2031. Cette flotte devra rapidement monter en puissance car les derniers Sentry devraient partir définitivement à la retraite pour 2035. La sélection du Wedgetail a été décidée par la NSPA mais aussi par un groupe de sept pays partenaires :

l'Allemagne,

la Belgique,

les États-Unis,

le Luxembourg,

la Norvège,

les Pays-Bas,

la Roumanie

... sans surprise

Le 31 mars 2022, Boeing avait officiellement annoncé que son partenariat Boeing-Abiliti était chargé de l'étude de faisabilité et de réduction des risques (RRFS) pour le futur avions AEW&C de l'OTAN. Concrètement, cette étude était très importante car elle visait à prévoir les besoins et missions futures de cette flotte d'avions de guet aérien avancé et de commandement. Dès lors, il est certain qu'avec Boeing aux commandes, l'E-7A partait avec un sérieux avantage dans la compétition.

A propos de compétition, les avions modernes AEW&C sont rares sur le marché : actuellement, très peu d'industriels peuvent se permettre de développer et produire de tels appareils. Saab fut ainsi le seul concurrent viable au Wedgetail , en proposant son GlobalEye. Cet avion est un Bombardier 6000/6500 équipé de nombreux capteurs et surtout, d'un radar AESA Erieye ER placé dans un box de "ski" situé au-dessus de l'appareil.

E-7A Wedgetail

Si la surprise n'en n'était pas une, le Wedgetail représente tout de même un saut capacitaire conséquent pour la flotte d'AEW&C de l'OTAN. L'avion de base est un Boeing 737-700 NG équipé d'un énorme radar Multir-Role Electronically Scanned Array de près de 10 mètres de long. Bien plus précis que les radars des E-3A Sentry, ce radar a aussi la particularité d'avoir une portée de détection ajustable : la portée à 360° est supérieure à 400 kilomètres, cependant, la puissance de certains capteurs (par exemple, ceux dirigés vers les lignes alliées) peut être diminuée au profit des capteurs situés vers la zone d'intérêt. Cette manipulation diminue ainsi la portée sur une zone de faible menace, tout en augmentant la portée de détection sur la zone d'intérêt.