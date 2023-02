Le GlobalEye de Saab rentre dans la compétition du futur AEW&C de l'OTAN

Des GlobalEye pour l'OTAN ?

Le 21 février, l'entreprise suédoise Saab a annoncé avoir répondu à une requête d'informations (RFI) de l'Agence de de soutien et d'acquisition de l'OTAN (NSPA) dans le cadre du projet Alliance Future Surveillance and Control (AFSC). Concrètement, l'OTAN prépare son futur avion de guet aérien avancé et de commandement (AEW&C) via ce projet. Il doit permettre le remplacement des E-3A Sentry par un appareil plus moderne et plus adapté aux situations actuelles.

Saab propose ainsi son système GlobalEye : un Bombardier 6000/6500 disposant d'une suite de capteurs, en ce compris ;

un radar multi-mode à antenne active Erieye ER (portée étendue) au-dessus du fuselage dans un "box de ski" de 10 mètres de long,

un radar de surveillance maritime sous le fuselage,

un capteur électro-optique et infrarouge sous le cockpit,

un capteur de mesures de soutien électronique (ESM) ou de renseignement électronique (ELINT) au bout des ailes

un capteur IFF et ADS-B

Cet appareil comprend également divers systèmes de communications (antenne satellite, transfert de données,...) et une suite de systèmes d'autodéfense. En termes de capacités, cet avion peut servir de poste de commandement ou de détection, avec une endurance de 11 heures. Lorsqu'il se trouve à une altitude de 35.000 pieds, il peut détecter des menaces volant à une altitude de 200 pieds et se trouvant à plus de 458 kilomètres. Saab précise également que ses capteurs disposent d'une portée de plus de 550 kilomètres.

Rien n'est encore décidé !