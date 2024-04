Safran poursuit le support en service des moteurs de l'hélicoptère MH-65 des garde-côtes américains

1,7 millions d'heures de vol

Les hélicoptères MH-65 Dolphin, soit la version utilisée par les garde-côtes américains du Dauphin, sont équipés de deux moteurs Arriel 2C2-CG depuis 2003. Ces appareils sont utilisés quotidiennement pour des missions de récupération à courte distance (SSR). Équipée de ces turbomoteurs Safran, cette flotte a accumulé plus de 1,7 million d'heures de vol de puis le début des opérations au sein des Coast-Guards. Le support en service de ces moteurs continuera d'être assuré par Safran Helicopter Engines USA à Grand Prairie, Texas, qui assure le support de plus de 400 clients aux Etats-Unis et d'une flotte totale de 3 200 moteurs.

Plus de flexibilité

SBH est le service de maintenance à l'heure de Safran Helicopter Engines. Il permet de visualiser les coûts d'exploitation des moteurs et de rationaliser les flux financiers, tout en rendant les opérations de maintenance programmées et non programmées plus flexibles. Le SBH est intégré dans une gamme de services numériques à forte valeur ajoutée tels que Health Monitoring, Expert Link et Online SBH. Aujourd'hui, 50 % des heures de vol des moteurs de Safran Helicopter Engines sont couvertes par le service SBH.