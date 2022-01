Le dernier Dauphin a été livré aux douanes espagnoles

1100 machines produites de 1974 à 2022

1 100 machines produites, toutes versions confondues. Ce qui a démarré historiquement comme un monomoteur successeur de l'Alouette, peu avant la création d'Aérospatiale et sous Sud-Aviation, aura finalement connu maintes variantes, une production à l'étranger, le Harbin Z-9, d'abord sous forme de kits puis sous celle d'une licence. Sans parler d'un dérivé, à savoir le Panther. Le Dauphin se distingua également de part le fait qu'il fut le tout premier hélicoptère équipé en CDVE (commandes de vol électriques) de manière expérimentale.

Un succès à l'export

A l'exportation, la machine fut également un succès manifeste. Les Dauphin les plus connus sont sans doute les quatre-vingt seize (plus trois autres machines) HH-65A Dolphin qui équipent les garde-cotes américains, dégagé de ceux qui équipent encore la Marine nationale. Le Dauphin, en dépit d'une apparence -presque- similaire en fonction de ses différentes versions est probablement l'un des hélicoptères ayant le plus évolué entre le début et la fin de sa carrière, passant d'abord d'un "simple" monomoteur à un bimoteur, adoptant par la suite les matériaux composites et de nouvelles pales, puis une nouvelle motorisation, puis la navalisation à l'occasion de la commande saoudienne. Le Dauphin fut également le premier appareil, en version civile, certifié IFR (règles de vol aux instruments) simple pilote au début de la décennie 1980. Enfin, suprême honneur, ses formes que l'on pourrait qualifier d'aquatiques voire d'animalières sont en partie retrouvées sur le H160.