Safran débute l’assemblage du moteur d’hélicoptère Arriel 2E aux Etats-Unis

Une seconde chaîne à Grand Prairie

Safran Helicopter Engines a ouvert une deuxième ligne d’assemblage de son moteur Arriel 2E à Grand Prairie (Texas). Ces moteurs sont destinés à l’UH-72B d’Airbus, la nouvelle version de l’hélicoptère Lakota destinée à l’armée de terre américaine (U.S. Army). Ce moteur, qui équipe également l’hélicoptère H145, était jusque-là assemblé seulement en France, à Bordes.



Safran Helicopter Engines assemble déjà plusieurs versions de l’Arriel à Grand Prairie, dont l’Arriel 2D destiné à l’hélicoptère Airbus H125 et l’Arriel 1E2 de l’UH-72A Lakota. L’Arriel est un moteur particulièrement bien implanté aux Etats-Unis, avec plus de 3 000 moteurs en service. L’U.S. Army en est le principal opérateur avec plus de 900 moteurs en service sur sa flotte de Lakota. Les garde-côtes américains utilisent également ce moteur sur sa flotte d’Airbus MH-65 Dolphins.

650 à 1 000 ch



Développant des puissances allant de 650 à plus de 1000 shp, la famille Arriel équipe plus de 40 types d’hélicoptères différents. Certifié en décembre 2012 et en service depuis août 2014, l’Arriel 2E en est l’une des variantes les plus récentes, et offre 20 % de puissance en plus que l’Arriel 1E2

de l’EC145. L’Arriel est le moteur d’hélicoptère le plus vendu de sa catégorie avec près de 12 000 moteurs produits et qui ont cumulé plus de 50 millions d'heures de vol.