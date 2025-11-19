Safran : accord de sièges avec Emirates

L’annonce a été faite au cours du Dubai Air Show . Le MoU porte sur la création d’une usine d’une surface de 20 000 à 25 000 m². Safran Seats y conduira la fabrication et l’assemblage de sièges passagers de classe Affaires et Economie. Pour commencer, la production sera dans le cadre de rénovation de cabines avec un objectif de 1000 sièges Affaires par an. Plus tard, cela pourra s’étendre à l’équipement de cabines neuves. Bien sûr Emirates sera le client principal (Safran fournira les sièges premium de la nouvelle flotte d’A350), mais la production pourra être pour le compte d’autres clients de Safran Seats , un des principaux fabricants de sièges d’avions qui profite de cette occasion pour se rapprocher du bouillonnant marché du Moyen-Orient.

Pour Emirates et son actionnaire le gouvernement de Dubaï, ce MoU est l’opportunité pour les Emirats Arabes Unis de renforcer leur capital en tant que puissance aéronautique dans la région, y compris sur les questions de chaîne d’approvisionnement (supply-chain). Dans son agenda économique D33, Dubaï compte devenir un hub de l’industrie aérospatiale dans la région. Cela passe d’une part par l’installation de gros industriels étrangers comme Safran, qui pourront notamment former les techniciens locaux aux divers métiers nécessaires. D’autre part, cela ouvre la voie à plus de souveraineté pour la région.