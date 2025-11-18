Emirates, Qatar Airways et d’autres compagnies votent pour Starlink

Starlink, le réseau de télécommunications spatiales de SpaceX, continue d’étendre son service auprès des compagnies aériennes. Déjà de gros poissons avaient mordu à l’appât : Air France, United, plus récemment le groupe AIG (British Airways, Vueling, et d’autres compagnies). A l’occasion du Dubaï Air Show (DAS), plusieurs compagnies ont également annoncé leur choix.

Le tournant Emirates

Le 17 novembre, Emirates a annoncé vouloir équiper sa flotte internationale. Au total, 232 avions gros-porteurs seront équipés de terminaux plats. Le service débutera dès le 23 novembre en Boeing 777, avec le décollage d’un premier appareil à la fin du DAS. Emirates sera donc la première compagnie aérienne à équiper des Airbus A380 avec Starlink, à partir de février 2026. Le déploiement de Starlink dans la flotte internationale devrait prendre fin à la mi-2027.

Le 17 novembre, Qatar Airways a également annoncé avoir équipé de Starlink 100 appareils de sa flotte d’avion gros-porteurs. Le premier avion équipé était un Boeing 777 en octobre 2024. C’est désormais plus de la moitié de la flotte qui propose le Wi-Fi haut débit avec Starlink. Tous ses Boeing 777 sont équipé et c’est au tour des Airbus A350.

Installer Starlink à Châteauroux

L’entreprise française Vallair spécialisée dans la maintenance aéronautique a annoncé le 17 novembre avoir signé un partenariat stratégique avec l’équipementier Aero X, spécialisé dans la connectivité embarquée. L’accord permettra aux compagnies aériennes de venir se faire installer les équipements Starlink à l’aéroport de Châteauroux.