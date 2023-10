Safran Seats va équiper l'ensemble des cabines premium des Airbus A350 de Japan Airlines

Japan Airlines a dévoilé ses nouveaux sièges en classe premium économie, classe affaires et première classe, entièrement personnalisés avec Safran Seats pour 13 Airbus A350. Japan Airlines sera la première compagnie aérienne au monde à proposer les dernières technologies de Safran Seats en première classe et en classe affaires : Euphony, la solution audio sans casque de Safran Seats développée en collaboration avec Devialet, une société experte en ingénierie acoustique, et Active Backrest, un nouveau mécanisme qui apporte plus de soutien au niveau du dossier pendant toutes les phases de vol et qui a été développé pour s’adapter à toutes les morphologies de passagers.

La cabine de première classe sera équipée de six suites. Chaque suite dispose d’un large siège indépendant pour le passager, avec un siège latéral à utiliser lorsque le siège principal est en position lit. Le siège principal se transforme en un lit de 80 pouces (plus de deux mètres) avec des coques et des portes hautes pour une plus grande intimité. La suite peut accueillir jusqu’à trois personnes en vol grâce au siège principal et au siège latéral associés à l’ottoman adjacent. De nombreux rangements offrent un espace généreux pour les effets personnels, tels qu’une penderie, un grand espace sous l’ottoman (le siège sans dossier qui fait la prolongation du siège principal en position dépliée) et un rangement isotherme pour les boissons. Les passagers peuvent profiter d’une expérience cinématographique immersive grâce à l’écran de 43 pouces (près de 1,10 de diagonale) associé à Euphony, l’expérience audio sans casque, et à une unité de commande individuelle sans fil.