Un cadre stratégique pour la collaboration en matière de R&D technologique

RTX a signé un protocole d'entente avec le Netherlands Aerospace Group (NAG) qui fournit un cadre stratégique pour la collaboration en matière de recherche et de développement technologique. En vertu de ce protocole, les entreprises de RTX, à savoir Collins Aerospace et Pratt & Whitney, collaboreront avec des entreprises aérospatiales néerlandaises et des institutions de recherche à travers les Pays-Bas afin de développer des technologies avancées pour une aviation durable.

Une collaboration dans un large éventail de domaines

Le protocole d'accord soutient la collaboration dans un large éventail de domaines, notamment : les procédés de fabrication avancés et les matériaux avancés, y compris les structures composites thermoplastiques ; les technologies de propulsion innovantes, y compris l'hydrogène et les systèmes hybrides-électriques ; l'électrification des avions et la gestion de l'énergie ; et les études environnementales visant à évaluer et à valider l'impact de solutions plus durables. « La réduction de l'empreinte carbone de l'industrie aéronautique est un défi majeur qui nécessite un écosystème d'innovation solide rassemblant les esprits les plus brillants du monde », a déclaré Juan de Bedout, directeur de la technologie chez RTX. « Ce protocole d'accord s'appuie sur notre longue histoire en matière d'innovation technologique aux Pays-Bas et nous permet d'étendre nos relations à l'ensemble de l'écosystème aérospatial néerlandais et européen, alors que nous travaillons ensemble pour rendre l'avenir des vols commerciaux plus durable ».

Développer et valoriser de nouvelles technologies aérospatiales

« Notre protocole d'accord stratégique avec RTX renforce considérablement notre capacité à développer et à valoriser de nouvelles technologies aérospatiales et à stimuler la collaboration entre des organisations de premier plan aux Pays-Bas, en Europe et en Amérique du Nord », a déclaré Frank Jansen, directeur général du groupe aérospatial néerlandais. « Nous prévoyons d'importants avantages mutuels liés aux possibilités d'aligner nos feuilles de route technologiques et de participer à des initiatives de développement technologique telles que Luchtvaart in Transitie et d'en bénéficier. »

Trois sites à Almere, Houten et Maastrich

Par l'intermédiaire de ses entreprises historiques, RTX opère aux Pays-Bas depuis plus d'un siècle et son activité Collins Aerospace dispose actuellement de trois sites à Almere, Houten et Maastricht. En septembre, RTX a annoncé la conclusion d'un accord-cadre de recherche entre Collins, Pratt & Whitney et l'université technologique de Delft, aux Pays-Bas, afin de permettre une collaboration bilatérale sur une série d'opportunités de recherche liées à l'aviation durable. RTX joue un rôle essentiel dans le développement, l'intégration et la maintenance de solutions aérospatiales et de défense à la pointe de l'industrie en Europe. Avec ses 60 sites et plus de 22 000 employés, dont 270 aux Pays-Bas, RTX contribue à des percées technologiques décisives pour les forces européennes et les fabricants d'équipement d'origine de l'industrie.