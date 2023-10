RTX sélectionné par Boeing pour le projet de démonstration de vol durable X-66A de la NASA

RTX sur le X-66A alias...

RTX a été sélectionné par Boeing comme collaborateur sur le démonstrateur de vol X-66A, dans le cadre du projet Sustainable Flight Demonstrator de la NASA. Deux unités commerciales de RTX, Pratt & Whitney et Collins Aerospace, soutiendront Boeing avec les moteurs Pratt & Whitney GTF, et les nacelles et accessoires de moteur Collins. Pratt & Whitney et Collins prendront également en charge les essais au sol et en vol, prévus pour débuter en 2028.

...Démonstrateur de vol durable ou SFD...

Le Sustainable Flight Demonstrator (littéralement démonstrateur de vol durable)s'inscrit dans le cadre plus large du Sustainable Flight National Partnership (Partenariat national pour le vol durable) de la NASA, qui se consacre au développement des technologies nécessaires pour parvenir à des émissions nettes de CO2 nulles pour l'aviation commerciale. Le programme X-66A de Boeing se concentre sur le développement du concept d'aile haubanée transsonique (TTBW), qui pourrait permettre d'améliorer considérablement le rendement énergétique et de réduire les émissions pour la prochaine génération d'avions monocouloirs.

...Sera motorisé par des Pratt & Whitney GTF...

"Le Sustainable Flight Demonstrator de la NASA est un excellent exemple de la façon dont les partenariats public-privé peuvent favoriser les percées technologiques nécessaires pour atteindre l'objectif de l'ensemble de l'industrie, à savoir un avenir plus durable, à émissions nettes nulles", a déclaré Geoff Hunt, vice-président principal de l'ingénierie et de la technologie chez Pratt & Whitney. "Nous travaillerons avec Boeing pour appliquer les moteurs GTF au X-66A et aider à démontrer le potentiel de sa conception d'aile haubanée", a ajouté Geoff Hunt.

...Avec nacelles et équipements signés Collins

"Collins a une longue histoire de partenariats fructueux avec la NASA, Boeing et Pratt & Whitney, avec des décennies d'expérience pour repousser les limites de l'innovation dans l'aérospatiale", a déclaré le Dr Mauro Atalla, vice-président senior de l'ingénierie et de la technologie pour Collins. "Désormais, dans le cadre du programme Sustainable Flight Demonstrator, nous travaillerons ensemble à la démonstration de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes pour soutenir la prochaine génération d'avions monocouloirs à faibles émissions qui joueront un rôle essentiel dans la réduction de l'empreinte environnementale de l'industrie aéronautique." Avec les nacelles, Collins fournit également les composants du système de commande du moteur GTF, notamment les échangeurs de chaleur, la pompe à carburant et la commande intégrées, le démarreur de la turbine à air et les commandes électroniques.