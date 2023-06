Le Bourget 2023 : Et le Boeing SFD devint X-66A

Du SFD au X-66A

Le nouvel X-66A aura pour but de générer une nouvelle génération potentielle d'avions monocouloirs plus durables - le cheval de bataille des compagnies aériennes de passagers dans le monde entier. En collaboration avec la NASA, Boeing construira, testera et fera voler un avion de démonstration grandeur nature doté d'ailes extra-longues et fines stabilisées par des entretoises diagonales, connu sous le nom de concept Transonic Truss-Braced Wing -littéralement voilure haubanée transonique (voir Air & Cosmos n°2834 actuellement en kiosque)-.

Atteindre l'objectif de zéro émission nette

"Le démonstrateur de vol durable s'appuie sur les efforts de la NASA en matière d'aéronautique et de climat", a déclaré Bill Nelson, administrateur de la NASA. "Le X-66A contribuera à façonner l'avenir de l'aviation, une nouvelle ère où les avions seront plus écologiques, plus propres et plus silencieux, et créera de nouvelles possibilités pour le public voyageur et l'industrie américaine". Le X-66A est le premier avion X spécifiquement conçu pour aider les États-Unis à atteindre l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre dans le secteur de l'aviation, qui a été défini dans le plan d'action climatique de l'aviation américaine de la Maison Blanche.

D'ici 2050

"Pour atteindre notre objectif d'émissions nettes nulles dans l'aviation d'ici 2050, nous avons besoin de concepts d'avions transformateurs comme ceux que nous utilisons sur le X-66A", a déclaré Bob Pearce, administrateur associé du Aeronautics Research Mission Directorate de la NASA, qui a annoncé la désignation lors du forum de l'aviation de l'American Institute of Aeronautics and Astronautics, à San Diego. "Avec cet avion expérimental, nous visons haut pour démontrer les types de technologies d'économie d'énergie et de réduction des émissions dont l'industrie aéronautique a besoin. La NASA et Boeing ont demandé la désignation X-plane peu après que l'agence a annoncé l'attribution du projet Sustainable Flight Demonstrator au début de l'année. L'armée de l'air accorde le statut d'avion X aux programmes de développement qui visent à créer des configurations d'avions expérimentaux révolutionnaires. La désignation est réservée aux avions de recherche. À quelques exceptions près, les avions X sont destinés à tester des conceptions et des technologies qui peuvent être adoptées dans d'autres modèles d'aéronefs, et non à servir de prototypes pour une production à grande échelle.

Valider les technologies d'une configuration d'aile transonique à haubans

"Nous sommes extrêmement fiers de cette désignation, car elle signifie que le X-66A sera le prochain d'une longue série d'avions expérimentaux utilisés pour valider des conceptions révolutionnaires qui ont transformé l'aviation ", a déclaré Todd Citron, directeur de la technologie chez Boeing. "Grâce aux enseignements tirés de la conception, de la construction et des essais en vol, nous aurons l'occasion de façonner l'avenir du vol et de contribuer à la décarbonisation de l'aérospatiale. Pour le X-66A, l'armée de l'air a désigné un aéronef qui valide les technologies d'une configuration d'aile transonique à haubans qui, associée à d'autres avancées dans les systèmes de propulsion, les matériaux et l'architecture des systèmes, pourrait permettre de réduire de 30 % la consommation de carburant et les émissions par rapport aux meilleurs aéronefs d'aujourd'hui.

725M $

Pour le démonstrateur de vol durable, la NASA a conclu un accord avec Boeing dans le cadre du Funded Space Act, en vertu duquel l'agence investira 425 millions de dollars sur sept ans, tandis que l'entreprise et ses partenaires apporteront le reste du financement, estimé à environ 725 millions de dollars. La NASA apportera également son expertise technique et ses installations.