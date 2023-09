GKN Aerospace et Pratt & Whitney Canada signent un accord sur le projet de démonstrateur de vol hybride-électrique

GKN Aerospace et P&W Canada ensemble...

GKN Aerospace a signé un accord avec Pratt & Whitney Canada pour collaborer au développement du système d'alimentation électrique haute tension pour le projet de démonstrateur de vol hybride-électrique RTX. L'accord porte sur le développement, la construction et l'installation du système de câblage électrique du démonstrateur, qui vise une amélioration de 30 % du rendement énergétique et une réduction des émissions de CO2 par rapport aux avions régionaux à turbopropulseurs les plus avancés d'aujourd'hui.

...Pour l'EWIS du démonstrateur de vol hybride-électrique RTX

Le système de propulsion hybride-électrique du démonstrateur intègre un turbopropulseur Pratt & Whitney et un moteur électrique de 1 mégawatt développé par Collins Aerospace. Le système hybride-électrique permettra d'améliorer les performances du moteur pendant les différentes phases de vol, telles que le décollage, la montée et la croisière. Pratt & Whitney et Collins Aerospace sont toutes deux des unités commerciales de RTX. GKN Aerospace aux Pays-Bas sera ainsi le fer de lance du développement et de la conception de l'EWIS (c'est-à-dire Electrical Wiring InterConnect System ou Système d'interconnexion du câblage électrique) haute tension et haute puissance pour le système de propulsion hybride-électrique.

En plus du projet SWITCH

À l'issue de la phase de conception, GKN Aerospace sera chargé de fabriquer le matériel nécessaire et de l'installer sur l'avion de démonstration. Ce projet élargit le travail d'équipe de GKN dans le domaine de la technologie de propulsion hybride-électrique, qui englobe également le projet SWITCH, soutenu par Clean Aviation de l'Union européenne. "Notre collaboration avec GKN Aerospace apporte une grande expertise au projet, qui aidera à intégrer des systèmes électriques à haute tension sur notre avion expérimental, alors que nous visons le début des essais en vol en 2024", a déclaré Jean Thomassin, directeur exécutif, Nouveaux produits et services, Pratt & Whitney Canada.