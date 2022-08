Pratt & Whitney Canada annonce la certification du turbopropulseur PW127XT-M

Transports Canada certifie le PWC PW127XT-M...

Pratt & Whitney Canada a annoncé le 26 août que l'autorité de certification Transports Canada a procédé à la certification de type du turbopropulseur PW127XT-M qui équipera les nouveaux avions de l'avionneur européen spécialisé dans le transport régional, ATR. "Le moteur PW127XT-M constituera la nouvelle norme en matière d'économie d'exploitation, d'entretien et de durabilité pour les avions régionaux", a déclaré Timothy Swail, vice-président, Marketing et ventes des produits de l'aviation régionale et des groupes auxiliaires de puissance chez Pratt & Whitney Canada. "Cette certification est une étape importante vers l'entrée en service des nouveaux avions ATR et nous continuons à soutenir ATR alors qu'elle se constitue un solide carnet de commandes."

... Qui offre un temps de vol prolongé de 40 %, des coûts de maintenance réduits de 20 %

Dévoilé au salon aéronautique de Dubaï en novembre 2021, le moteur PW127XT-M offre un temps de vol prolongé de 40 %, des coûts de maintenance réduits de 20 % et un rendement énergétique amélioré de 3 %, grâce aux améliorations apportées au moteur qui rendent le turbopropulseur régional encore plus durable. Les turbopropulseurs régionaux affichent actuellement une amélioration de 40 % du rendement énergétique par rapport à des missions similaires pour le marché des avions à réaction régionaux de 30 à 70 passagers.

Une collaboration avec ATR et des vols à 100 % de SAF

"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec ATR plus tôt cette année sur les essais en vol de notre nouveau PW127XT-M et de la génération précédente de moteurs PW127M utilisant 100 % de carburant aviation durable (SAF)", a déclaré Swail. "Braathens Regional Airlines a notamment fait voler l'un de ses appareils ATR 72-600 en utilisant 100 % de SAF dans ses deux moteurs PW127M, avec d'excellents résultats." En juin, Pratt & Whitney Canada a annoncé que Deutsche Aircraft avait choisi le moteur PW127XT pour équiper le nouveau D328eco. Le modèle de moteur sélectionné - le PW127XT-S - sera développé selon le calendrier du D328eco.