ATR remotorise ses avions avec le Pratt & Whitney Canada PW127XT

Les ATR 72 et 42 passent au PW127XT

ATR, le constructeur d'avions régionaux, lance la nouvelle série de moteurs Pratt & Whitney Canada PW127XT comme moteur standard pour ses avions ATR 72 et 42. Grâce à ce moteur, précise le constructeur aéronautique, ATR établit une nouvelle référence en matière de durabilité et de coûts d'exploitation pour l'aviation régionale. En utilisant la série PW127XT, les clients d’ATR bénéficieront de 40 % de temps de vol supplémentaire (le "XT" est en référence à Extra Time ou temps supplémentaire), ce qui portera la révision du moteur à 20 000 heures et donnera lieu à moins d'événements au cours du cycle de vie de l'avion. Les coûts de maintenance des moteurs seront ainsi réduits de 20 %.

3 % de gains en matière d'efficacité énergétique



Grâce aux technologies qu’il intègre, le PW127XT permettra d'améliorer de 3 % l'efficacité énergétique. Il consomme 40 % de carburant de moins que les jets régionaux, et émet 40 % de CO2 de moins. Ce moteur est compatible avec les carburants d’aviation durables (SAF), conformément à l'ambition d’ATR d’atteindre 100 % de compatibilité SAF d'ici 2025, et aide les clients d'ATR à respecter leurs engagements de développement durable pour parvenir à une aviation zéro émission à l’horizon 2050. À ce jour, plusieurs opérateurs ont manifesté leur intérêt, dont Air Corsica, qui est le client de lancement de cette nouvelle série de moteurs.