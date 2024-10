Collins Aerospace a réalisé les prototypes de composants de distribution d'énergie à haute tension de SWITCH

Des composants essentiels du programme SWITCH

Collins Aerospace a terminé le développement d'un prototype de contrôleur d'alimentation à semi-conducteurs et du panneau de distribution d'énergie dans le cadre du projet SWITCH, soutenu par l'entreprise commune Clean Aviation de l'Union européenne (Clean Aviation). Après la conception et la production à Nördlingen, les composants de distribution d'énergie de gamme gigawatt vont maintenant être expédiés au laboratoire de systèmes d'énergie électrique de pointe de Collins, The Grid, à Rockford, Illinois, pour les essais d'intégration du système.

Deux générateurs

Pour soutenir les systèmes de propulsion hybride-électrique, de nouvelles technologies de distribution à haute tension sont nécessaires car les niveaux de puissance électrique passent de centaines de kilowatts dans les avions d'aujourd'hui à des niveaux de mégawatts dans les avions du futur. Pour SWITCH, RTX développe un nouveau système de propulsion hybride-électrique qui combine deux générateurs électriques Collins de gamme mégawatt à l'intérieur d'un moteur Pratt & Whitney GTF. Capables de gérer des charges électriques accrues, le contrôleur de puissance à semi-conducteurs et le panneau de distribution de puissance de Collins permettront de gérer en toute sécurité l'électricité haute tension en altitude dans l'ensemble de l'architecture hybride-électrique SWITCH.



Briques technologiques et démonstrateur d'essai

« La solution de propulsion hybride-électrique est l'une des caractéristiques clés proposées par le consortium SWITCH pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de CO2 de notre programme d'avions à courte et moyenne autonomie », a déclaré Pierre Durel, responsable du projet SWITCH. « Des briques technologiques tangibles deviennent disponibles, ce qui témoigne des efforts considérables déployés par l'équipe pour fournir les éléments critiques nécessaires au fonctionnement du démonstrateur d'essai au sol d'ici la fin de la phase 1. »



RTX Hybrid- Electric Flight Demonstrator, STEP-Tech et Airbus PioneerLab

La propulsion hybride-électrique est un pilier central de la feuille de route technologique de RTX pour l'aviation durable. En plus de SWITCH, RTX fait progresser les technologies hybrides-électriques par le biais de multiples programmes de démonstration applicables à une variété d'avions futurs, y compris le RTX Hybrid- Electric Flight Demonstrator, STEP-Tech et Airbus PioneerLab. Le contrôleur de puissance à semi-conducteurs de Collins a été initialement développé dans le cadre d'une collaboration entre le RTX Technology Research Center, Collins et Pratt & Whitney dans le cadre du programme Advanced Air Vehicles de la NASA. Le projet SWITCH est un consortium collaboratif comprenant MTU Aero Engines AG, Pratt & Whitney, Collins Aerospace, GKN Aerospace, Airbus et d'autres. Financé par l'Union européenne dans le cadre de l'AG no. 101102006 - SWITCH.