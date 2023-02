Rolls-Royce annonce la plus grosse commande de moteurs Trent XWB-97

Trent XWB-97 et -84

Rolls-Royce annonce avoir reçu une commande d'Air India pour 68 moteurs Trent XWB-97, plus 20 en option. Il s'agit de la plus grosse commande jamais enregistrée pour le Trent XWB-97, qui équipe exclusivement l'Airbus A350-1000. Air India a également commandé 12 Trent XWB-84, la seule option de moteur pour l'Airbus A350-900. Ce dernier a dépassé les 1 000 moteurs livrés et les 8 millions d'heures de vol en 2021. C'est la première fois qu'une compagnie aérienne indienne commande le Trent XWB et l'accord fera d'Air India le plus grand opérateur de Trent XWB-97 au monde. Les détails financiers de la commande n'ont pas été divulgués.

Le troisième plus grand marché aérien au monde

L'ampleur de la commande d'Air India reflète la demande croissante de voyages aériens en Inde, qui possède désormais le troisième plus grand marché aérien au monde et se classe au cinquième rang des économies mondiales. L'essor de l'aviation a été alimenté par la croissance continue des entreprises, les politiques gouvernementales favorables, le développement soutenu des infrastructures, l'augmentation des revenus disponibles et les aspirations au voyage de sa jeune classe moyenne aisée. Les prévisions du secteur* montrent que le trafic aérien de passagers en Inde devrait croître de plus de 6 % par an et que l'industrie aura besoin de plus de 400 avions de taille moyenne et grande pour répondre à la demande. Cela fait de l'Inde un marché stratégiquement important pour Rolls-Royce, car il représente un énorme potentiel de croissance pour ses produits et services à long terme.

Un partenariat de longue date

Rolls-Royce entretient déjà des partenariats de longue date avec le groupe Tata. Il s'agit notamment d'un engagement fort en matière de chaîne d'approvisionnement avec Tata Advanced Systems Limited (TASL) pour la fabrication d'un nombre important de pièces pour le moteur Trent XWB en Inde, ainsi que de plusieurs composants de haute précision pour d'autres moteurs aéronautiques civils de Rolls-Royce. En outre, Tata Consultancy Services (TCS) fournit des services d'ingénierie, notamment pour soutenir nos équipes d'ingénierie numérique et d'innovation des données en Inde.