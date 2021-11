Rolls-Royce livre son 1000e Trent XWB-84

1 000 Trent XWB-84...

Rolls-Royce a annoncé le 22 novembre 2021 avoir livré son 1000e turboréacteur double-flux Trent XWB-84, franchissant ainsi une autre étape clé du programme. Le moteur, qui équipera un Airbus A350-900, a été construit dans le centre d'essais et de production ultramoderne de l'entreprise à Derby, en Grande-Bretagne.

...Et 8 millions d'heures de vol

Entré en service en 2015, le Trent XWB-84 a maintenant atteint plus de huit millions d'heures de vol, en service chez plus de 30 opérateurs, démontrant ainsi sa polyvalence et ses capacités en volant sur différentes routes aériennes, sur des vols courts jusqu'aux vols à de plus de 18 heures de durée. Le Trent XWB-84 présente un gain de 15 pour cent en termes de consommation de carburant par rapport au premier Trent. Le Trent XWB-84 pourra fonctionner aux carburants d'aviation durables au fur et à mesure qu'ils seront disponibles pour les compagnies aériennes.