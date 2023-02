Air India officialise une méga-commande historique de 540 appareils auprès d'Airbus et Boeing

La commande historique d'Air India, avec une officialisation prévue lors de la tenue du salon aéronautique Aero India, était attendue. Mais finalement, la double commande Airbus/Boeing est encore plus importante que prévue, puisqu'elle pourrait atteindre si toutes les options sont exercées, un total de 540 appareils pour accompagner le développement de la compagnie indienne, rachetée depuis janvier 2022, par le groupe industriel Tata and Sons.

Les livraisons d'Airbus commenceront à la fin 2023

Du côté d'Airbus, le transport indien a signé une lettre d'intention pour une commande totale de 250 appareils qui se décompose comme suit : 210 appareils monocouloirs (140 Airbus A320neo et 70 Airbus A321neo), et 40 avions gros-porteurs pour les liaisons internationales (34 Airbus A350-1000 et 6 Airbus A350-900). Les livraisons devraient débuter fin 2023, avec un premier A350-900.

Comme le rappelle le communiqué d'Airbus officialisant la commande d'Air India : "Au cours des dix prochaines années, l’Inde deviendra le pays le plus peuplé du monde. Son économie connaîtra la croissance la plus rapide des pays du G20 et une classe moyenne en plein essor dépensera davantage dans les voyages aériens. En conséquence, le trafic passager connaîtra une croissance rapide, y compris sur les marchés long-courriers vers les États-Unis, l’Europe et l’Asie-Pacifique qui peuvent être parfaitement desservis par l’A350". Rappelons aussi que l'Airbus A350 est salué par tous les opérateurs qui l'utilisent comme l'avion le plus moderne et le plus efficace dans la catégorie des appareils de capacité allant de 300 à 410 sièges. Avec ses moteurs de nouvelle génération et sa conception laissant une large place aux matériaux composites, il consomme 25% de carburant et émet 25% d'émissions de CO2 comparativement aux avions comparables de la génération précédente.

De son côté, l'Airbus A321neo peut accueillir entre 180 et 200 passagers dans une configuration classique en deux classe, et 244 dans un aménagement densifié. L'Airbus A320neo peut de son côté accueillir entre 140 et 170 passagers en configuration classique, et 180 passagers en capacité maximale. Côté performances, son utilisation permet de réduire de 20% la consommation de carburant et les émissions de CO2 et de réduire les nuisances sonores de 50% par rapport aux avions de génération précédente.

220 Boeing commandés, plus 70 options

Parallèlement à la commande chez Airbus, Air India a aussi officialisé une commande de 220 Boeing se répartissant comme suit : 190 Boeing 737 MAX (737-8 et 737-10), 20 Boeing 787 Dreamliner et 10 Boeing 777X. L'accord conclu comporte aussi des options pour 50 Boeing 737 MAX et 20 Boeing 787-9 supplémentaires. Si Air India exerce la totalité des options, la double commande atteindra donc un record historique de 540 appareils (250 Airbus et 290 Boeing).

Plus grosse commande du moteur LEAP pour les A320/A321neo et les Boeing 737 MAX d'Air India

A noter que, pour motoriser les 210 A320/A321neo et 190 Boeing 737 MAX, Air India et CFM International ont aussi conclu un accord portant sur la plus grosse commande de l'histoire du LEAP. Cette commande ferme porte au total sur 800 moteurs LEAP comprenant 420 moteurs LEAP-1A et 380 moteurs LEAP-1B. Rappelons que le moteur LEAP connaît une de plus rapides accumulations d'heures de vol de l'histoire de l'aviation commerciale, avec plus de 27 millions d'heures de vol et 11 millions de cycles accumulés. Les moteurs LEAP sont d'ores et déjà certifiés pour une utilisation de 50% de SAF ("sustainable aviation fuel" ou carburant d'aviation durable), et ont réalisé avec succès plusieurs vols d'essai avec 100% de SAF. Parallèlement, pour motoriser les Airbus A350-1000 et A350-900 commandés, Rolls Royce a signé un accord avec Air India pour 68 moteurs Trent XWB-97, plus 20 options. Il s'agit de la plus grosse commande jamais réalisée pour le moteur Trent XWB-97