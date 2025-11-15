Pratt & Whitney s’installe aux Pays-Bas

Jeudi 13 novembre, le motoriste américain a ouvert son centre européen de technologie et d’innovation (ETIC) aux Pays-Bas, un bâtiment dédié à la propulsion pour améliorer les performances des avions commerciaux.
Filiale de RTX, Pratt & Whitney se rapproche de l’excellence universitaire et technologique des Pays-Bas. Ils s’installent dans un terreau d’ingénieurs et de chercheurs en aérospatial reconnu dans le monde entier. L’ETIC fait partie du pôle d’innovation de Collins Aerospace à Houten. De plus, RTX a signé un accord-cadre pour que Pratt & Whitney dispose de locaux au sein de la prestigieuse université de technologie de Delft (TU Delft). Cette installation étend le positionnement européen de Pratt & Whitney. Le motoriste emploie plus de 7000 personnes sur le Vieux continent, dont la majorité en Pologne, où se trouve un autre centre d’innovation à proximité des lignes de production et de maintenance.
L’ETIC va concentrer ses travaux sur des technologies comme la propulsion à hydrogène, la propulsion hybride-électrique, ou les systèmes de turbines à gaz. Le motoriste centenaire souhaite rester à l’avant-garde du développement des nouvelles technologies de propulsion aéronautique. Plus tôt en 2025, avait été dévoilé HySIITE, un concept de moteur avec de l’hydrogène comme carburant mais avec injection d’eau, très prometteur sur le long terme. L’entreprise américaine fait toutefois face à des défaillances de plusieurs de ses moteurs : plus de 700 avions Airbus équipés par le motoriste immobilisés dans le monde en septembre, dont 40 appareils de Turkish Airlines.
