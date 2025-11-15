Pratt & Whitney s’installe aux Pays-Bas

Filiale de RTX, Pratt & Whitney se rapproche de l’excellence universitaire et technologique des Pays-Bas. Ils s’installent dans un terreau d’ingénieurs et de chercheurs en aérospatial reconnu dans le monde entier. L’ETIC fait partie du pôle d’innovation de Collins Aerospace à Houten. De plus, RTX a signé un accord-cadre pour que Pratt & Whitney dispose de locaux au sein de la prestigieuse université de technologie de Delft (TU Delft). Cette installation étend le positionnement européen de Pratt & Whitney. Le motoriste emploie plus de 7000 personnes sur le Vieux continent, dont la majorité en Pologne, où se trouve un autre centre d’innovation à proximité des lignes de production et de maintenance.

L’ETIC va concentrer ses travaux sur des technologies comme la propulsion à hydrogène, la propulsion hybride-électrique, ou les systèmes de turbines à gaz. Le motoriste centenaire souhaite rester à l’avant-garde du développement des nouvelles technologies de propulsion aéronautique. Plus tôt en 2025, avait été dévoilé HySIITE , un concept de moteur avec de l’hydrogène comme carburant mais avec injection d’eau, très prometteur sur le long terme. L’entreprise américaine fait toutefois face à des défaillances de plusieurs de ses moteurs : plus de 700 avions Airbus équipés par le motoriste immobilisés dans le monde en septembre, dont 40 appareils de Turkish Airlines.