Le Pratt & Whitney GTF Advantage validé par l'AESA

Le GTF Advantage certifié par l'AESA

Pratt & Whitney a annoncé que la certification de type du moteur GTF Advantage a été validée par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), ouvrant ainsi la voie à sa mise en service en 2026. Le moteur a été certifié par l'Administration fédérale de l'aviation américaine plus tôt cette année. « La certification de l'AESA marque une nouvelle étape importante pour le programme GTF Advantage », a déclaré Rick Deurloo, président de Commercial Engines chez Pratt & Whitney.

Autonomie accrue, à terme la norme de production

« Avec une capacité de charge utile et une autonomie accrues, ainsi qu'une configuration plus durable qui double la durée de vie en vol, le GTF Advantage va révolutionner le secteur pour les opérateurs ». Le GTF Advantage offrira une poussée au décollage supérieure de 4 % dans les aéroports situés au niveau de la mer et de 8 % dans les aéroports situés en altitude, ainsi qu'un meilleur rendement énergétique. Le GTF Advantage est entièrement interchangeable avec le modèle de moteur GTF actuel et deviendra à terme la norme de production.

Hot Section +

Le GTF Advantage est équipé de la section chaude la plus récente du marché des avions monocouloirs. Pratt & Whitney a récemment annoncé le Hot Section Plus (HS+), une option de mise à niveau pour le moteur GTF actuel dérivée de la technologie GTF Advantage. Le HS+ offrira 90 à 95 % des avantages du GTF Advantage en termes de durabilité.