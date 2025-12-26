Brouillage satellite : export autorisé aux alliés proches des Etats-Unis

Un tel système est devenu hautement stratégique de nos jours. Le 10 décembre, le brouilleur de satellite Meadowlands a intégré la liste de technologies autorisées à la vente dans le cadre du programme gouvernemental FMS (Foreign Military Sales – ventes militaires à l’étranger). Le système a été autorisé à intégrer le FMS après une évaluation initiale internationale attestant qu’il peut satisfaire les besoins de gouvernements étrangers sans craindre de fuite d’informations techniques sensibles.

Le gouvernement américain a donc donné son feu vert à l’export d’une certaine configuration du Meadowlands, mais restreint l’autorisation de l’export aux partenaires les plus proches du Renseignements américains, à savoir les autres membres de l’alliance des « Five Eyes » : Royaume-Uni, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande.

Un système comme Meadowlands est aujourd’hui un élément critique de la guerre électronique et spatiale, car il sera certainement parmi les premiers utilisés lors de l’engagement du combat. Il peut neutraliser les communications sécurisées d’un satellite en orbite géostationnaire, comme la fait la Russie avec le satellite KA-SAT de ViaSat tout en débutant l’invasion de l’Ukraine. Il existe aussi des systèmes pour contre-attaquer une tentative de brouillage. Meadowlands est monté sur roues et rapide à installer, ce qui est indispensable pour éviter qu’il soit facile à repérer par les forces ennemies.