Pratt & Whitney Canada motorise le Daher TBM 960 avec le PT6E-66XT

PT6E-66XT

Pratt & Whitney Canada a annoncé le 5 avril 2022 un nouveau modèle de moteur pour sa famille de moteurs PT6 E-Series. Le moteur PT6E-66XT est conçu spécialement pour le dernier avion turbopropulseur monomoteur et avion d'affaires de Daher, le TBM 960. Le PT6 E-Series est la première famille de moteurs dotée d'un système de commande électronique intégré à double canal pour les hélices et les moteurs sur le marché des turbopropulseurs de l'aviation générale. Le moteur PT6E-66XT offre une expérience de pilotage améliorée et simplifiée. L'unique manette à commande numérique simplifie le fonctionnement du moteur et permet un véritable contrôle automatique de précision de l'automanette des gaz. Cela permet une façon plus intuitive de voler, du démarrage du moteur à la commande de l'hélice et du moteur, ce qui réduit les opérations et la charge de travail du pilote.

Une manette unique

Le système de commande du moteur assure un démarrage constant à chaque fois, et examine et traite en permanence tous les paramètres du moteur et de nombreux paramètres de l'avion, en effectuant des ajustements précis du débit de carburant et de l'angle des pales de l'hélice pour fournir une puissance et une efficacité optimales pendant toutes les phases du vol. Le PT6E-66XT est également connecté numériquement grâce à son unité de collecte et de transmission de données (DCTU), ce qui permet d'accéder aux données du moteur en plein vol sur de multiples plateformes, y compris les appareils mobiles. Une fois que l'avion atterrit, les données de vol du moteur peuvent être téléchargées sans fil, ce qui permet aux opérateurs et aux responsables de la maintenance d'avoir un aperçu des performances et de la santé du moteur.

Une réduction combinée de 40 % de la maintenance

Les caractéristiques de conception améliorées et les capacités numériques du moteur PT6E-66XT augmentent la disponibilité de l'avion. Les intervalles de maintenance programmée ont été augmentés, notamment le temps entre les révisions qui passe de 3 500 à 5 000 heures. Le système de commande électronique élimine le matériel du moteur, ce qui entraîne une réduction combinée de 40 % de la maintenance programmée.