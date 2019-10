Le TBM 940 cumule plus de 35 commandes

« Cette réponse du marché à la sortie du TBM 940 est très encourageante, puisqu’elle confirme que notre vision de l’évolution du TBM correspond aux attentes de nos clients et opérateurs », a déclaré Nicolas Chabbert, directeur de l’activité Avions de Daher.

Les nouveautés du TBM 940 bénéficient également au modèle d’entrée de la gamme TBM, le TBM 910, tel que le système de détection automatique de givrage et les améliorations de la cabine.

Le tableau de bord bénéficie des dernières fonctionnalités telles que Surface Watch, qui aide le pilote à mieux appréhender la situation dans l'environnement des aéroports ; BARO VNAV, permettant des approches avec guidage vertical lorsque le système d’aide à la navigation WAAS (Wide Area Augmentation System) n'est pas disponible ; et une assistance pour les approches à vue avec guidage vertical.

Daher présente également au salon le « TBM Care », entité opérationnelle qui regroupe les équipes de support client non seulement sur le plan technique mais aussi pour la formation et la documentation technique. Les propriétaires et exploitants des avions TBM ont ainsi un guichet unique auquel s’adresser. Le contact direct figurant sur la dernière version de l’application « Me & My TBM ».

L'ergonomie et les fonctionnalités de l'application « Me & MyTBM » ont été perfectionnées avec l'introduction de modes d'analyse permettant d'optimiser le vol et le temps de vol, ainsi que l'approche de l’avion, auxquels s’ajoutent de nouvelles fonctions de calcul et de surveillance de la vitesse moyenne.

Au cours de chaque phase de vol du TBM, un retour d’information est fourni par des graphiques de haute précision indiquant aussi bien les paramètres essentiels du moteur et des autres systèmes, qu'une série complète de statistiques, accessibles quelle que soit la destination de l’appareil.