Pas de H160 à l'Heli Expo 2022

Le H160 absent mais sans impact pour sa certification FAA...

Pas de H160 à Dallas pour l'Heli Expo. Le salon HAI-Heli Expo ne verra pas d'Airbus Helicopters H160 présent, en raison d'un problème logistique lié à la guerre ukraino-russe. L'hélicoptériste européen avait en effet initialement prévu le convoyage de la machine jusqu'aux États-Unis dans la soute d'un Antonov An-124. Las, les conséquences du conflit ont eu raison du programme initial de l'hélicoptériste, qui a du rapidement revoir ses plans, puisque les An-124 constituent désormais un vecteur de transport logistique précieux qui va être employé notamment pour les missions de déploiement des moyens militaires français en Roumanie.

...Laquelle est attendue d'ici cet été

Ce sera donc finalement un bateau qui emmènera le H160 aux États-Unis. Et si le bimoteur ne sera pas présent au salon, cette absence ou plutôt ce retard, puisque l'appareil arrivera avec un certain nombre de jours de délai par rapport au calendrier initial, n'aura en revanche aucune influence sur la poursuite du programme et de sa certification FAA. "Les échanges avec la FAA ont bien avancé récemment et nous espérons une certification dans les mois à venir. Nous pensons que l’appareil sera certifié d’ici cet été avant l’entrée en service pour l’opérateur PHI dans le Golfe du Mexique", a commenté l'hélicoptériste. Le processus de certification s'est précédemment déroulé par des échanges techniques à distance, pandémie oblige. "Pendant plusieurs semaines, aux États-Unis, le H160 destiné à PHI servira à la phase dite de FSB (Flight Standardization Board) afin de certifier le programme de formation du H160", ajoute Airbus Helicopters. Cet appareil est celui qui devait être mis à disposition de la FAA après la HAI sera donc celui qui bénéficiera vraisemblablement d'un convoyage par bateau.