Retour de l'An-124 Ruslan dans les cieux

Retour en vol du premier An-124-100 Ruslan...

Après une courte immobilisation au sol, le premier Antonov An-124-100 a décollé après réalisation des contrôles techniques et exécution des directives de maintenance. Volga-Dnepr a adopté une approche approfondie en vue de la relance des opérations commerciales de l’An-124 afin d’assurer une plus grande sécurité des vols. Retour en arrière.

...A la suite d'une rupture d'aube de soufflante

Le 13 novembre 2020, un Antonov An-124 de Volga-Dnepr volant de Novossibirsk à Vienne avec une lourde cargaison de pièces de rechange à bord dut revenir se poser juste après avoir décollé. Transportant 84 tonnes de cargaison avec des réservoirs pleins, victime d'une panne moteur et la perte d'une partie des commandes, l’équipage parvint à éviter la catastrophe. Un des moteurs de l’avion fut victime d'une rupture d'aube de soufflante, laquelle endommagea le câblage de l’appareil à hauteur de l'emplanture d'aile gauche. L’avion se posa sur l'aéroport de Tolmachevo dont il venait à peine de décoller, non sans subir de nombreux dommages, notamment au niveau de la voilure, du train avant qui fut effacé et du turboréacteur Ivtchenko-Progress D-18T n°2.

12 appareils concernés par des inspections poussées

À la suite de cet accident sans perte de vies humaines, Volga-Dnepr décida le 27 novembre 2020 de clouer au sol tous les An-124 de sa flotte. La compagnie aérienne s’inquiéta qu’un tel incident puisse se reproduire sur l’un de ses appareils. Pendant tout le mois de décembre 2020, la compagnie aérienne a travaillé avec son équipe et les responsables de la réglementation pour déterminer l’ampleur du problème. Plusieurs inspections ont été menées, notamment au niveau des turboréacteurs Ivtchenko-Progress D-18T qui motorisent. Volga-Dnepr exploite actuellement une flotte de 12 Antonov-124-100, dont la cabine de fret pressurisée de l’avion avec un volume total de 1 050 m³ permet le transport de différents types de marchandises, y compris des pièces surdimensionnées exigeant des conditions de transport spéciales.

