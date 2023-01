Pas d'hélicoptère H160M Guépard pour la Belgique

Le remplacement des Marchetti

La Composante aérienne utilise des SF-260D/M Marchetti pour l'entrainement de base des futurs pilotes belges. Au total, ce sont 36 SF-260M qui entrent en service à partir de 1969 et 9 SF-260D à partir de 1991. En 2021, 13 SF-260M ne volaient déjà plus ; ces avions ont prouvé leur robustesse mais après 54 ans de service, les appareils doivent être remplacés.

A ce sujet, la Ministre a annoncé que les appareils seraient utilisés tant qu'un remplaçant ne sera pas trouvé. Cependant, il n'est pas question d'un achat mais bien d'une externalisation des moyens d'entrainement :

"La Défense veut le réaliser avec un contrat de service à long terme qui contient les services suivants : la mise à disposition, la gestion et également la mise en œuvre et l'entretien et la manutention d'une flotte d'appareils de formation et également d'un système comme par exemple des simulateurs de vol et autres moyens didactiques. [...] Le but final est la réalisation d'un plan de vol de 6.000 heures avec les appareils de formation mis à disposition."

Cette annonce implique une question, qui, à l'heure actuelle, reste en suspens : quel est le futur proche de la patrouille de démonstration belge "Red Devils", volant actuellement sur des Marchetti ?