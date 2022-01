Démonstration de force pour le porte-avions Charles de Gaulle et son escorte

L’interopérabilité du Rafale

Ce sera aussi une mission centrée sur l'interopérabilité du Rafale avec les forces aériennes alliées dans la région. Ainsi, le groupe aéronaval s’entrainera en mer Adriatique auprès des forces italiennes et croates. La Croatie ayant justement acheté 12 Rafales F3R d’occasion à l’Armée de l’Air et de l’Espace, elle aura la possibilité de disposer d’un premier apprentissage sur le terrain en analysant les multiples capacités du Rafale. Elle pourra aussi profiter de l’expérience des pilotes et personnels embarqués français. La Crète et la Grèce sont également sur la feuille de route. L’Armée de l’air grecque vient justement de recevoir ses premiers Rafale (voir notre article détaillé sur cet événement) et pourra ainsi s’entrainer à coopérer avec les Rafale Marine lors de différentes opérations.