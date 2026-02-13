OneWeb : nouveau soutien de l’Etat

La constellation de communication en orbite basse détenue par l’opérateur français Eutelsat a reçu un financement de près d’un milliard d’euros de la part de l’Agence de crédit à l’exportation (ACE). Une intervention de l’État de plus chez Eutelsat.

Le 11 février, Eutelsat a annoncé avoir reçu un financement de 975 M€ de la part de l’ACE, l’Agence de Crédit à l’Exportation, soutenu par l’État. Le financement appuiera la récente commande par Eutelsat de 340 satellites OneWeb à Airbus Defence & Space, qui s’ajoute à une autre commande antérieure de 100 satellites. Une partie de la constellation sera d’ailleurs déployée par la petite fusée Maia de Maiaspace , filiale d’ArianeGroup. Les satellites doivent assurer la relève d’une partie des 654 OneWeb lancés depuis 2020, dont la durée de mission s’étend à 2027-2028.

Levées de fonds et interventions de l’État

Eutelsat dispose désormais d’assez d’argent pour financer cette grosse commande de 440 satellites, tandis qu’Airbus Defence & Space finit les préparatifs de sa ligne de production à Toulouse. Les premières livraisons sont attendues au courant de l’année. Aux 975 M€ de l’ACE, s’ajoutent 717 M€ de participation de l’Etat, annoncés au salon du Bourget en marge de la visite d’Emmanuel Macron. Enfin, Eutelsat a complété fin 2025 une augmentation de capital à hauteur de 670 M€. C’est plus que suffisant pour les 2.2 Md€ demandés pour renouveler la constellation mais une partie de ces fonds inclus également des financements pour la constellation de communication Iris² de l’Union Européenne.