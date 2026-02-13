OneWeb : nouveau soutien de l’Etat

La constellation de communication en orbite basse détenue par l’opérateur français Eutelsat a reçu un financement de près d’un milliard d’euros de la part de l’Agence de crédit à l’exportation (ACE). Une intervention de l’État de plus chez Eutelsat.
Le 11 février, Eutelsat a annoncé avoir reçu un financement de 975 M€ de la part de l’ACE, l’Agence de Crédit à l’Exportation, soutenu par l’État. Le financement appuiera la récente commande par Eutelsat de 340 satellites OneWeb à Airbus Defence & Space, qui s’ajoute à une autre commande antérieure de 100 satellites. Une partie de la constellation sera d’ailleurs déployée par la petite fusée Maia de Maiaspace, filiale d’ArianeGroup. Les satellites doivent assurer la relève d’une partie des 654 OneWeb lancés depuis 2020, dont la durée de mission s’étend à 2027-2028.
Eutelsat dispose désormais d’assez d’argent pour financer cette grosse commande de 440 satellites, tandis qu’Airbus Defence & Space finit les préparatifs de sa ligne de production à Toulouse. Les premières livraisons sont attendues au courant de l’année. Aux 975 M€ de l’ACE, s’ajoutent 717 M€ de participation de l’Etat, annoncés au salon du Bourget en marge de la visite d’Emmanuel Macron. Enfin, Eutelsat a complété fin 2025 une augmentation de capital à hauteur de 670 M€. C’est plus que suffisant pour les 2.2 Md€ demandés pour renouveler la constellation mais une partie de ces fonds inclus également des financements pour la constellation de communication Iris² de l’Union Européenne.
Cette nouvelle générosité de l’État fait suite à un véto fin janvier de Bercy à la décision d’Eutelsat de vendre ses activités de segment-sol, à savoir les antennes et les téléports. Le ministère de l’Économie avait jugé ces actifs « trop stratégiques » alors que la sphère politique s’était émue de la cession de LMB Aerospace à un groupe américain.
Le 9 février dernier, Eutelsat a annoncé un contrat important avec CMA-CGM pour déployer la connectivité OneWeb à toute la flotte maritime du groupe marseillais, à savoir plus de 300 navires. Le déploiement se fera au cours des 9 prochains mois à travers la plateforme fournie par la société norvégienne Marlink, qui fournissait déjà de la connectivité avec des satellites en orbite géostationnaire. Pour « accélérer la transformation numérique de la flotte », CMA-CGM a choisi d’intégrer la connectivité OneWeb pour réduire la latence dans le transfert de données et ainsi améliorer l’efficacité des opérations.
En plus de ce gros partenariat, Eutelsat continue d’étendre son empreinte sur le marché Africain, avec l’annonce le 11 février d’une collaboration avec unconnected.org pour déployer via OneWeb un réseau Wifi communautaire » abordable » en Tanzanie, avant de l’étendre à tout le continent.
