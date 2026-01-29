Rachat de LMB par le groupe américain Loar : un impact stratégique pour la France

Réservé aux abonnés
Spécialisée dans les ventilateurs de refroidissement, LMB est présent sur de nombreux véhicules, bateaux, hélicoptères et avions. Pourtant, son rachat par le groupe américain Loar peut avoir un impact stratégique sur la France.
Le 28 janvier, La Lettre annonçait que l’autorisation que Bercy avait autorisé la cession de LMB Aerospace. L'acquisition par le groupe américain Loar Group a été donnée sans la participation de la France, via Bpifrance et ce, contre l'avis de la Direction générale de l'armement. Bien que discret,
Le 28 janvier, La Lettre annonçait que l’autorisation que Bercy avait autorisé la cession de LMB Aerospace. L'acquisition par le groupe américain Loar Group a été donnée sans la participation de la France, via Bpifrance et ce, contre l'avis de la Direction générale de l'armement. Bien que discret, l'industriel français est spécialisé dans le développement et la production
