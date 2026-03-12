L’Arrius de Safran sélectionné pour motoriser le nouvel hélicoptère GrandCabri G5

Un Arrius pour le GrandCabri G5

Safran Helicopter Engines et Hélicoptères Guimbal ont annoncé leur partenariat exclusif pour équiper le GrandCabri G5, dévoilé à l'occasion du salon Verticon, héritier de l'Heli Expo. Ce nouvel hélicoptère sera motorisé par l'Arrius 2D de 450 ch, une nouvelle variante de la famille de moteurs Arrius, qui évolue entre 357 et 530 kW, employée sur le marché des hélicoptères légers monomoteurs et bimoteurs, qui vont de l'Agusta (Leonardo) A109 à l'EC(H)135 en passant par l'Ecureuil biturbomoteur sans parler du Fennec ou encore du Kamov Ka-226T. L'avant-dernière version en date, l'Arrius 2R qui évolue dans la gamme des 500 chevaux, motorise de son côté le Bell 505.

Un turbomoteur éprouvé

L'Arrius 2D hérite des technologies innovantes de la famille Arrius, dont les origines remontent à 1981. Il est conçu autour d'un générateur de gaz éprouvé qui garantit un haut niveau de maturité à la mise en service et bénéficie d'une intégration spécifique au G5. L’Arrius 2D permet par ailleurs de réduire la charge de travail du pilote grâce à son calculateur de régulation numérique (FADEC) à double canal. L’Arrius 2D aura un intervalle entre deux révisions (TBO2) de 3 000 heures dès sa mise en service. Les futurs utilisateurs du G5 bénéficieront également de l'offre de services de Safran Helicopter Engines et de son réseau d'assistance mondial.