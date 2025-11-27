Eutelsat annonce le lancement d’une augmentation de capital

L’opérateur français de télécommunications lance une souscription de 670 M€ dans le cadre d’une levée de fonds de 1.5 Md€. Le but est de financer l’engagement d’Eutelsat dans la future constellation européenne Iris².
Eutelsat s’est engagé à financer Iris² à hauteur de 2 milliards d’euros. C’est donc dans ce cadre que l’opérateur lance une augmentation de capital par l’émission d’actions, au prix de souscription de 1.35 € par action nouvelle. L’annonce a logiquement provoqué une chute de la valeur au CAC40, qui était de 3.225 € au 21 novembre, car chaque action émise est détachée de son droit de souscription. Les actionnaires peuvent souscrire à 8 actions nouvelles pour 11 déjà existantes. La période de souscription débutera demain 28 novembre, et se clôturera le 9 décembre.
Eutelsat avait dévoilé le 19 juin dernier sa feuille de route pour accélérer le déploiement de ses activités satellitaires en orbite basse. A l’occasion, l’Etat français a investi 717 M€ dans Eutelsat, de sorte à conserver la maîtrise française sur les activités du groupe. Eutelsat fait partie du consortium des trois opérateurs retenus dans l’appel d’offre de la Commission Européenne pour Iris², avec SES et Hispasat. En même temps, Eutelsat se prépare à rajeunir sa constellation OneWeb, concurrente de Starlink mais qui n’a jamais vraiment percé. En outre, Eutelsat a travaillé sur des démonstrations en orbite basse de service d’internet des objets (programme ELO), comme le fait Kinéis.
Avec OneWeb, Eutelsat développe sa présence en Afrique. Au cours du mois de novembre, le groupe a signé plusieurs accords. Le 12 novembre, Eutelsat a renouvelé son partenariat avec l’opérateur Paratus pour étendre la couverture OneWeb en Afrique australe (Afrique du Sud, Namibie, Bostwana, Zambie). Le 14 novembre, Eutelsat signe avec Q-KON, en prolongation du partenariat qui a permis de déployer la plateforme bancaire numérique Twoobii en Afrique subsaharienne et australe. Le 18 novembre, Eutelsat a signé avec la filiale MSTelcom du groupe Sonangol pour déployer la connectivité de OneWeb dans des sites clés, comme des sites d’exploitation pétrolière ou maritime.
