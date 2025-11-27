Eutelsat annonce le lancement d’une augmentation de capital

Eutelsat s’est engagé à financer Iris² à hauteur de 2 milliards d’euros. C’est donc dans ce cadre que l’opérateur lance une augmentation de capital par l’émission d’actions, au prix de souscription de 1.35 € par action nouvelle. L’annonce a logiquement provoqué une chute de la valeur au CAC40, qui était de 3.225 € au 21 novembre, car chaque action émise est détachée de son droit de souscription. Les actionnaires peuvent souscrire à 8 actions nouvelles pour 11 déjà existantes. La période de souscription débutera demain 28 novembre, et se clôturera le 9 décembre.

Accélération des activités en orbite basse

Eutelsat avait dévoilé le 19 juin dernier sa feuille de route pour accélérer le déploiement de ses activités satellitaires en orbite basse. A l’occasion, l’Etat français a investi 717 M€ dans Eutelsat, de sorte à conserver la maîtrise française sur les activités du groupe. Eutelsat fait partie du consortium des trois opérateurs retenus dans l’appel d’offre de la Commission Européenne pour Iris² , avec SES et Hispasat. En même temps, Eutelsat se prépare à rajeunir sa constellation OneWeb, concurrente de Starlink mais qui n’a jamais vraiment percé. En outre, Eutelsat a travaillé sur des démonstrations en orbite basse de service d’internet des objets (programme ELO), comme le fait Kinéis.