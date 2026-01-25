OneWeb : Airbus lance un démonstrateur logiciel pour améliorer la 5G par satellite

Le 14 janvier, la filiale Airbus UpNext a lancé le démonstrateur SpaceRAN pour explorer les capacités du réseau 5G non-terrestre via OneWeb, en incluant notamment le traitement de données en orbite.
Fournir la 5G par satellite depuis l’orbite basse comme le fait actuellement la constellation OneWeb ne suffit plus. Le marché désire plus de capacité, moins de latence et plus d’intelligence qu’un simple relais de données. Airbus UpNext, filiale du groupe, a lancé ce 14 janvier un démonstrateur logiciel nommé SpaceRAN (Space Radio Access Network). Il doit explorer les capacités d’un satellite OneWeb à traiter et optimiser les données directement dans l’espace, c’est-à-dire faire de l’In-Space-Computing. Une technique de plus en plus sollicitée par les opérateurs qui doivent gérer toujours plus de données provenant de toujours plus de capteurs.
Le logiciel décomposera le signal, le traitera, puis le regénérera avant de le redescendre ou de le transférer par connexion inter-satellite. Il faut en effet réduire la latence et améliorer le flux pour qu’un réseau satellite comme OneWeb soit mieux intégré dans un dispositif opérationnel (aide à la décision, gestion d’un théâtre des opérations, gestion de phase aiguée d’une crise). En parallèle, le retour d’expérience permettra à Airbus de préparer la 6G en réseau non terrestre.
Pour commencer, le démonstrateur fera des essais en 2027 sur une plateforme au sol. SpaceRAN sera ensuite testé d’ici 2028 sur un satellite en orbite basse, qui pourrait être un satellite OneWeb de seconde génération. Airbus Defence & Space a d’ailleurs reçu la commande d’Eutelsat de fournir 340 satellites OneWeb.
