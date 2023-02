Nouvelle ligne de production pour l'avion L-39NG chez Aero Vodochody

Produire des fuselages...

Aero Vodochody, le constructeur tchèque, a lancé une nouvelle ligne de production pour le nouvel avion d'entraînement L-39NG. C'est le fuselage qui sortira de la ligne d'assemblage, sa capacité de production est prévue pour atteindre 24 pièces par an et elle emploiera plus de 100 personnes. Sur la nouvelle ligne de production, qui est dédiée à la production du fuselage du L-39NG, la production en série a déjà commencé. "L'investissement que nous avons réalisé dans la construction d'une ligne de production entièrement nouvelle nous permettra d'augmenter progressivement la capacité et de produire jusqu'à deux avions L-39NG par mois. Nous prévoyons d'atteindre une production de 24 appareils par an d'ici deux ans", déclare Jan Čáp, vice-président exécutif et directeur industriel d'Aero.

...Pour atteindre une cadence de 2 appareils par mois...

Actuellement, la première étape de la nouvelle ligne de production est en service, ce qui permettra de porter la production de L-39NG à 17 appareils par an. La deuxième étape portera ensuite l'augmentation nécessaire à 24 avions par an. Pour le moment, 7 avions L-39NG sont à différents stades de développement sur la nouvelle ligne de production et 5 autres unités sont déjà en cours d'assemblage final. Dans le cadre de l'investissement dans la ligne de production, la zone de production et les installations du personnel ont également été rénovées. Cette ligne de production offrira des opportunités d'emploi à plusieurs dizaines de nouveaux employés. "Nous recrutons de nouveaux employés pour la nouvelle ligne de production qui participeront à la construction de notre avion L-39NG. La sortie de la ligne d'assemblage est un fuselage complet", explique Jiří Linka, vice-président de la production d'Aero.

...Avec 34 commandes de L-39NG actuellement

Aero Vodochody a actuellement un carnet de commandes de 34 avions L-39NG. Cet avion à réaction multirôle, qui est capable d'effectuer un large éventail de missions, se caractérise notamment par sa grande fiabilité, d'excellentes caractéristiques de vol, de faibles coûts d'exploitation. Les fournisseurs et entreprises nationaux sont également fortement impliqués dans la production du L-39NG. Plus de 60 % de tous les fournisseurs d'Aero sont des entreprises tchèques. "Chaque investissement dans l'augmentation de la capacité de production de notre nouvel avion d'entraînement L-39NG est une nouvelle opportunité pour les entreprises tchèques qui ont été impliquées avec nous dans sa production depuis le début", ajoute Jiří Linka, vice-président de la production d'Aero.