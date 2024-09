Nordic Seaplanes signe pour l'hydravion électrique

Des hydravions électriques

Le futur de l'hydravion pourrait-il être électrique ? C'est en tout cas ce que pensent plusieurs entreprises à l'heure actuelle, si l'on en juge de part leurs projets en cours ou à venir. Si le dernier en date a été annoncé par une société suisse au cours du dernier salon de Farnborough, après les essais du Beaver équipé d'un moteur Magnix, puis de la commande de Harbour Air, parmi le lot de constructeurs potentiels figure Elfly Group. Ce dernier est le développeur du programme d'hydravions entièrement électriques « Noemi » (acronyme de "No Emissions", littéralement sans émissions). Elfy Group vient d'annoncer un nouveau partenariat avec la compagnie danoise Nordic Seaplanes, qui verra l'opérateur d'hydravions devenir la première compagnie aérienne « Noemi » au monde.

Cinq hydravions plus dix options

Nordic Seaplanes a ainsi signé le 24 septembre 2024 un protocole d'accord portant sur cinq hydravions, avec une option pour dix autres Noemi supplémentaires, et a convenu d'une collaboration plus large pour explorer de nouveaux marchés côtiers au-delà de la Scandinavie. L'équipe opérationnelle de la compagnie aérienne travaillera en étroite collaboration avec Elfly, partageant son expérience des opérations sur l'eau en pilotant des hydravions De Havilland Twin Otter depuis 2016. La valeur de la commande est estimée à 150 millions de dollars US et sera livrée au cours de la prochaine décennie.

D'ici 2030

L'accord a été confirmé et signé par Ole Christiansen, président du conseil d'administration et PDG de Nordic Seaplanes, et Eric Lithun, PDG et fondateur d'Elfly, lors du premier événement « Nordic Horizons - Toward future flight » (horizons nordiques - vers le vol du futur) au pavillon Langelinie, à Copenhague, auquel ont assisté des pairs de l'industrie internationale et des médias. « Nous avons une activité très fructueuse avec nos Twin Otters, mais nous sommes enthousiastes à l'idée d'embrasser un avenir électrique à l'horizon 2030 », a déclaré Ole Christensen. Avec le Noemi d'Elfly en configuration 9 places, nous investissons dans les technologies propres et la durabilité, ce qui assurera notre activité à l'avenir, non seulement au Danemark, mais aussi sur d'autres marchés côtiers ».