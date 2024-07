ZeroAvia sélectionné par Jekta pour son hydravion

Jekta choisit le système de production d'énergie par pile à combustible de ZeroAvia

Jekta, le concepteur suisse de l'hydravion amphibie PHA-ZE 100, a annoncé au salon de Farnborough qui se tient du 22 au 26 juillet 2024 qu'il avait choisi la technologie du système de production d'énergie par pile à combustible (PGS) de ZeroAvia pour démontrer le concept d'une variante à pile à combustible de sa conception d'hydravion amphibie électrique, en vue d'un montage en ligne du système lorsque la variante PHA-ZE 100 sera mise sur le marché.

500 ou 600 km de rayon d'action

Alimenté par la pile à combustible PGS de ZeroAvia, le PHA-ZE 100 devrait ainsi atteindre un rayon d'action de 500 ou 600 km et augmenter la charge utile d'une tonne, ce qui accroîtra encore les capacités de la cellule. Les coûts d'exploitation et de maintenance pourraient également être réduits selon ZeroAvia, grâce à un système de carburant à l'hydrogène d'une durée de vie de 20 000 heures. Jekta et ZeroAvia ont l'ambition de développer et certifier un PGS intégré, comprenant des onduleurs, d'autres composants électroniques, un réservoir d'hydrogène et un système d'alimentation en carburant.

Deux sources de carburant

« En travaillant avec ZeroAvia et en définissant un système de pile à combustible adapté, nous pouvons offrir à nos clients opérateurs potentiels le choix entre deux sources de carburant. Le système à hydrogène offre une alternative viable à l'alimentation électrique par batterie et promet une augmentation significative de l'autonomie de notre PHA-ZE 100, ce qui conviendra aux opérateurs desservant des itinéraires régionaux plus longs. En revanche, l'option de l'alimentation par batterie conviendra aux missions de courte durée et aux opérateurs volant dans des endroits où l'alimentation électrique est plus rentable et plus accessible », déclare George Alafinov, PDG de Jekta Suisse. « ZeroAvia occupe une position forte sur le marché, avec un financement sûr, un ensemble impressionnant d'engagements de clients et une infrastructure bien développée, ce qui a contribué à notre décision de travailler avec eux », a-t-il ajouté.

ZA600 et HTPEM

ZeroAvia fait déjà voler un prototype de son groupe motopropulseur hydrogène-électrique (ZA600) dans un avion banc d'essai de 19 places. L'entreprise a mis au point une gamme de solutions PGS flexibles à membrane échangeuse de protons à basse température (LTPEM) et de nouvelles piles à combustible PEM à haute température (HTPEM) pour les applications aérospatiales de l'électricité à base d'hydrogène. ZeroAvia participe également à des projets mondiaux d'infrastructure de l'hydrogène et a conclu des partenariats avec près de 20 aéroports afin d'étudier le concept d'exploitation et l'écosystème de ravitaillement en hydrogène nécessaire à l'adoption des itinéraires. L'entreprise a également été la première à tester des électrolyseurs pour la production d'hydrogène sur site, la technologie des canalisations d'hydrogène et l'équipement de ravitaillement des avions dans un environnement aéroportuaire.