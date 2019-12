Le premier vol électrique commercial a été réalisé en Colombie Britannique

L'objectif de la compagnie aérienne canadienne est d'être prête à effectuer des vols réguliers de passagers avec aéronefs tout électriques d'ici deux ans. En plus du DHC-2 Beaver, elle exploite une flotte de 40 DHC-3 Otter et de DHC-6 Twin Otter. Son réseau relie Vancouver et Seattle à des destinations du Nord-Ouest du Pacifique, dont Victoria, Nanaimo, Tofino, Whistler, Sechelt, Salt Spring Island, Pitt Meadows, Maple Bay et Comox, transportant ainsi environ 500 000 passagers chaque année.

Le motoriste est la société américaine Magnix, qui développe des systèmes de propulsion électrique pour une variété d'applications aéronautiques. Entre autres l'Alice à voilure fixe en cours de développement par Eviation Aircraft, ainsi que des avions électriques à décollage et d'atterrissage verticaux (eVTOL).

Le système magni500 à batteries au lithium développe l'équivalent de 750 ch (soit 559 kW), a une vitesse de rotation de 1 900 tr/min et a une vitesse maximale de 2 600 tr/min. Le moteur pèse 135kg selon Magnix. Les deux sociétés, Magnix et Harbour Air, travaillent maintenant à obtenir la certification pour l'avion modifié, dans le but de lancer des vols passagers.