Navigation : Safran rachète Syntony

Safran souhaite renforcer son expertise dans le positionnement et n’y va pas de main morte. Le 13 février, en marge de l’annonce de ses résultats , l’industriel a annoncé l’acquisition de Syntony, entreprise toulousaine fondée en 2015. Pour Safran, c’est l’occasion de proposer des équipements plus complets et plus compacts et moins consommateurs en énergie. Les récepteurs et les antennes développés par Syntony permettent aux maîtres d’œuvre de proposer des plateformes optimisées en masse et en coût. Déjà prouvé dans les solutions spatiales, ce gain de poids est essentiel pour les plateformes militaires (drones, missiles, avions).

Augmenter les capacités de positionnement

Employant aujourd’hui près de 70 personnes, Syntony est une des entreprises les plus emblématiques du New Space français qui concentre ses activités pour répondre aux situations où les capacités de géolocalisation et de navigation par satellite (GNSS) sont dégradées. D’une part, Syntony produit des antennes qui rendent les récepteurs GNSS plus résistants au brouillage et aux leurres, une spécificité dont les besoins opérationnels ont explosé dans le cadre de la guerre en Ukraine. D’autre part, Syntony développe des produits pour enrichir le positionnement dans des milieux dégradés, comme les souterrains (métro, mines), grâce à des simulations et des enregistreurs. Syntony avait d'ailleurs signé un contrat pour assurer la géolocalisation dans le métro de New York .

Syntony développe aussi des radios logicielles aussi capables de fonction Wifi et GPS. Un système compact et reconfigurable uniquement par mise à jour logicielle. Enfin, la société peut équiper des constellations satellites de récepteurs GNSS.