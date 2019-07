Naviguer par satellite dans le métro new-yorkais

Syntony GNSS, fabricant toulousain d'équipements d'aide à la navigationspécialisé dans le traitement du signal GPS / GNSS, développe depuis 2015 le produit Subwave, une solution de géolocalisation unique au monde : elle permet d’utiliser des récepteurs GPS standards dans des environnement confinés et en sous-sols (stations ou tunnels de métro, tunnels routiers et mines souterraines).

Le système permet de traiter le signal de radiofréquence avec un logiciel plutôt qu'avec une puce électronique de réception GPS, en n'utilisant que des smartphones.

Les applications sont multiples : permettre aux voyageurs de se guider dans les dédales souterrains, favoriser l’intervention rapide des secours en situation d’urgence, connaître précisément la position des rames pour améliorer la fiabilité des systèmes d’information voyageurs, localiser les agents de maintenance lorsqu’ils sont sur les voies pour les protéger de tout accident, etc.

Après le métro de Stockholm (en Suède), où plus de 50 équipements ont déployés en 2017, c’est celui de New York (aux Etats-Unis) qui va être équipé du dispositif. L’opérateur est MTA (Metropolitan Transit Authority) et l’intégrateur Fujitsu Network Communications.

Croissance importante.

D’autres villes sont aujourd’hui en négociation avancée avec Syntony GNSS, en Europe, en Amérique et en Asie.

La start-up (membre du collectif Newspace Factory) a ainsi bouclé en octobre dernier une levée de fonds de 15 M€ (dont un peu moins de la moitié en dette), et compte démultiplier son activité par 100 et quintupler rapidement ses effectifs.

Un nouveau directeur général, Antoine Jouin (ancien de Continental, Siemens et Bosch) a été embauché pour accompagner ce développement.