Porté par la hausse d'activité, Safran signe une belle année 2025 et voit plus loin

Les perspectives sont fortes pour Safran. Surfant sur la très bonne dynamique actuelle de ses activités civiles comme militaires, le groupe français annonce d'ores et déjà une amélioration de ses prévisions pour les prochaines années. Une dynamique qui se retrouve déjà largement dans les performances de 2025, dont s'est réjoui Olivier Andriès, directeur général du groupe.« 2025 a été une année remarquable pour nos activités, portées par un trafic passagers record et une dynamique soutenue dans la défense », a-t-il ainsi déclaré à l'occasion de la présentation des résultats annuels, ce vendredi 13 février.

Safran est ainsi en progression sur tous les indicateurs clefs, avec un chiffre d'affaires en hausse de près de 15 % par rapport à 2024, à 31,3 Md€. Si les effets de périmètre ont eu une incidence positive - avec notamment l'acquisition des activités de commande de vol et d'actionnement de Collins Aerospace, et malgré la vente de Safran Passenger Innovations - c'est principalement la hausse des activités de propulsion de près de 18 % qui a été le moteur de la croissance. Cela concerne les services comme les livraisons de moteurs neufs, avec un record de livraisons pour le Leap, à 1 802 unités. Bien que moins dynamiques, les divisions Équipements & Défense et Aircraft Interiors connaissent, elles aussi, des croissances à deux chiffres.

Le résultat opérationnel courant atteint 5,2 Md€. C'est 26 % de plus qu'en 2024, grâce à l'activité propulsion dont la marge opérationnelle dépasse les 23 %, mais aussi celles d'Équipements & Défense qui tutoie les 19 %. Bien que dans le vert et en amélioration sensible, les intérieurs d'avions souffrent toujours d'une rentabilité faible, de l'ordre de 3 %.

Le résultat net progresse plus modérément, de 3,5 % par rapport à 2024, pour atteindre 3,2 Md€. Des éléments non récurrents, dont la vente de Safran Passenger Innovations, ont entraîné une perte de valeur de près de 500 millions d'euros. Cela n'empêche pas le groupe de dégager un cash-flow libre (flux de trésorerie libre) en hausse, à 3,9 Md€.

Des moteurs civils cruciaux

Pour l'année 2026 qui débute, le groupe vise une hausse de 12 à 15 % de son chiffre d'affaires, ce qui devrait l'emmener aux alentours des 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le résultat opérationnel courant devrait, quant à lui, dépasser les 6 milliards d'euros pour une génération de cash comprise entre 4,4 et 4,6 milliards d'euros. Un résultat qui doit être atteint malgré un impact négatif de 470 M€ lié à la contribution exceptionnelle française à l’impôt sur les sociétés, précise le groupe, et pourrait varier en fonction « du rythme de paiement des Etats clients ».

Ces prévisions reposent largement sur la poursuite de la montée en cadence des activités civiles. Cette année, les livraisons de son moteur Leap doivent augmenter de 15 % cette année par rapport à 2025. Une forte croissance est aussi prévue pour le chiffre d'affaires des pièces de rechange (+15 % environ) comme des services (+20 % environ).

Ambitions pour 2028

Cette dynamique lui permet de revoir à la hausse ses prévisions sur la période 2024-2028, avec une hausse annuelle moyenne du chiffre d'affaires rehaussée à 10 %, soit 1 à 3 points de plus qu'attendu précédemment. Safran se projette désormais sur un résultat opérationnel courant compris entre 7 à 7,5 Md€ d'ici 2028, soit un milliard d'euros de plus que prévu, et un cash-flow libre de 21 Md€, contre 15 à 17 Md€ auparavant.

« Pour 2028, nous rehaussons nos ambitions financières et accélérons la préparation des technologies pour les avions de nouvelle génération, en investissant continuellement et de façon significative dans l'innovation », a ainsi commenté Olivier Andriès.

Les activités de propulsion seront le principal levier de cette amélioration de la rentabilité, avec une marge opérationnelle comprise entre 22 à 24 % chaque année entre 2025 et 2028. A noter que Safran exclut de son calcul l'exercice 2024, qui avait été catastrophique pour les livraisons de Leap, avec un recul au lieu de la croissance annoncée.

Du côté des activités Equipements & défense, la prévision reste inchangée à 15 %, malgré l'acquisition des activités de commande de vol et d'actionnement de Collins Aerospace. En revanche, celle de intérieurs d'avions est abaissée de quelques points, entre 7 et 9 %, après la vente de Safran Passenger Innovations.

La bourse a bien réagi à ces annonces, avec une hausse de plus de 7 % à 10 h.