Natilus et ZeroAvia deviennent partenaires stratégiques

Natilus signe avec ZeroAvia...

Natilus est une jeune pousse californienne qui développe trois projets d'avions cargos autonomes à ailes mixtes (BWB). Avec ZeroAvia, les deux sociétés ont annoncé un partenariat stratégique visant à développer conjointement des moteurs électriques à hydrogène pour l'avion-cargo Natilus Kona. Le ZA600 de ZeroAvia sera la seule source de propulsion hydrogène-électrique proposée pour le nouveau drone de ravitaillement court-courrier Kona, le partenariat étant axé sur des opérations à zéro émission et à moindre coût.

...Pour développer un système de propulsion hydrogène-électrique...

Le Natilus Kona, avec sa conception sours forme de pseudo aile volante avec fuselage autoporteur, offre un volume accru pour le stockage de l'hydrogène, ce qui pourrait transformer le secteur de la livraison de fret aérien en un secteur à faible coût et à faibles émissions de carbone, tout en augmentant le rayon d'action des vols. Le partenariat avec ZeroAvia s'appuiera sur l'expertise de cette entreprise dans le domaine de la technologie des groupes motopropulseurs hydrogène-électrique et sur la conception unique de Natilus pour créer une solution de livraison de fret aérien évolutive, à longue portée et sans émissions pour l'ensemble de l'industrie

...Basé autour du ZA600

Natilus a récemment validé les performances de la conception du BWB par des essais en vol d'un prototype Kona à l'échelle un quart, après trois années d'essais approfondis en soufflerie, tandis que ZeroAvia a effectué huit vols d'essai de son prototype ZA600, moteur de 600 kW, dans un avion banc d'essai de 19 places.