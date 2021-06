ZeroAvia acquiert deux Dornier Do-228 pour la poursuite de son programme pile à hydrogène

Deux Do-228...

Afin de poursuivre la trajectoire de l'entreprise vers le vol à zéro émission, ZeroAvia accélère son programme d'avions de 19 places pour décarboner et révolutionner le transport aérien régional. La compagnie utilisera deux bimoteurs Dornier 228 de 19 places - un au Royaume-Uni et un aux États-Unis-, fournis respectivement par Aurigny et AMC Aviation. Les deux appareils étaient précédemment en service dans le cadre d'une exploitation régionale aux États-Unis et au Royaume-Uni, ce qui démontre la possibilité de réduire les émissions de carbone sur les routes existantes.

...Pour HyFlyer II avec 600 kW

L'avion de 19 places de ZeroAvia fait partie de HyFlyer II, le deuxième projet dirigé par ZeroAvia et soutenu par le gouvernement britannique, qui vise à développer un groupe motopropulseur à pile à hydrogène. Dans le cadre de HyFlyer I, ZeroAvia a fait la démonstration d'un groupe motopropulseur de 250 kW dans un avion de 6 places au cours de trois campagnes d'essais en vol, atteignant tous les objectifs techniques du projet, y compris le vol de croisière avec une pile à combustible. Tous les enseignements de HyFlyer I seront pleinement utilisés dans le développement d'un moteur de 600 kW pour un avion de 19 places dans HyFlyer II.