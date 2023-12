Mise à la retraite du dernier C-135FR, mais pas avant une dernière partie de Poker

Au total, 12 appareils sont commandés et le 5 février 1964, le premier C-135F (63-8471) atterrit pour la première fois à sur la base aérienne 125 Istres-Le Tubé (Bouches-du-Rhône). Petit à petit, les C-135F vont, en plus d'assurer une permanence stratégique, être utilisés pour le transport logistique longue distance mais aussi ravitailler de nombreux appareils de l'Armée de l'Air et de l'Espace et des appareils alliés.

Dans les années 1960, la France recherche un avion de ravitaillement pour ses tous nouveaux bombardiers stratégiques Mirage IV, dans une période où l'indépendance stratégique nationale est devenu la priorité du président français de l'époque : Charles de Gaulle. Contre toute attente - et même toute logique d'indépendance stratégique - le choix ne se porte pas sur une solution française (malgré des projets existants) mais bel et bien sur l'avion de transport C-135 Stratolifter américain. Boeing développe ainsi une variante spécifique pour répondre aux besoins de la France : le C-135F voit le jour. Il se distingue du C-135A de transport comme étant un "ravitailleur" mais il diffère aussi du ravitailleur KC-135 Stratotanker sur deux points : la partie supérieure de la soute n'est pas utilisée pour stocker du kérosène et est donc repensée. Boeing ajoute alors un plancher métallique renforcé permettant le transport de 9 palettes de 3,6 tonnes, de 102 passagers ou encore de 40 blessés en configuration EVASAN. Deuxième différence, assez pénalisante lors du démarrage de l'appareil : le C-135F ne dispose pas d'APU.

Un seul et unique crash

En 1972, deux appareils sont à Hao (Polynésie, France) afin de soutenir les unités déployées dans le Pacifique pour les essais nucléaires français. Le 30 juin, le C-135F n° 473 décolle pour une mission de reconnaissance météo. Cependant, l'avion vient à peine de décoller que des problèmes de puissance sur ces quatre moteurs apparaissent. L'appareil revient immédiatement sur un circuit retour mais, dans son dernier virage, s'écrase en mer, tuant les 4 membres d'équipages et les deux spécialistes météos présents à bord.

Il ne fallut même pas attendre le début de l'enquête pour apercevoir les causes de l'accident : quelques jours plus tard, le second C-135F démarre ses moteurs... qui sont tous défectueux ! L'avion est immédiatement cloué au sol. L'enquête démontra que l'air salin du Pacifique a causé une corrosion importante sur de nombreux composants des réacteurs, expliquant la perte de puissance du n° 473 et les problèmes moteurs du second C-135F. Ce dernier a du attendre la livraison de quatre nouveaux moteurs avant de pouvoir à nouveau voler. Il est finalement décidé d'assurer un entretien plus précis des C-135F en environnement salin, en ce compris, le lessivage systématique des moteurs.

De modernisation en ajouts capacitaires

À propos de moteurs, entre 1985 et 1989, les moteurs J57-P-59W sont remplacés par des F-108/CFM-56, ajoutant un gain de puissance de 60 %. Cette modification aux États-Unis permis aussi un entretien poussé, le renforcement des ailes, l'ajout d'un APU ou encore la modernisation du cockpit. Les désormais 11 C-135F deviennent alors des C-135FR. Les modifications continuent en 1993, par l'ajout d'un pod de ravitaillement souple à l'extrémité de chaque aile et le remplacement des pompes à kérosène par des pompes plus puissantes. Dès lors, chaque C-135FR peut ravitailler un avion via sa perche de ravitaillement ou deux avions en même temps via les pods. Le changement des pompes permet le ravitaillement en vol d'appareils de grande tailles, tels que les avions de guet aérien avancé et de commandement (AEW&C) E-3F Sentry, tout juste entrés en service en 1992 au sein de l'AAE.