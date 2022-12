Lufthansa Technik : AeroSHARK certifié pour le Boeing 777

Lufthansa Technik obtient une certification de type STC pour la technologie AeroSHARK

L'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a accordé à Lufthansa Technik un certificat de type supplémentaire (STC) qui ouvre officiellement la voie à la modification en série de deux variantes de Boeing 777 avec les films riblet AeroSHARK économes en carburant. Grâce au STC, le déploiement à l'échelle de la flotte de cette technologie durable, développée conjointement par Lufthansa Technik et BASF, peut maintenant commencer chez les clients de lancement Lufthansa Cargo et Swiss International Air Lines (SWISS). Les prochaines escales de modification à Francfort et Zurich sont déjà prévues pour début janvier.

La technologie AeroSHARK de Lufthansa Technik et BASF réduit la consommation de carburant et les émissions de CO2

Grâce à sa structure de surface spéciale composée de nervures microscopiques appelées riblets, AeroSHARK réduit la résistance au frottement de la peau de l'avion. En conséquence, la consommation de carburant et les émissions de CO2 sont réduites d'environ un pour cent. Pour chaque Boeing 777-300ER exploité par SWISS, cela représente une économie annuelle d'environ 400 tonnes de kérosène et de plus de 1 200 tonnes de dioxyde de carbone. Le Boeing 777F, légèrement plus court, permet d'économiser environ 370 tonnes de carburant et 1 170 tonnes de CO2 par an.

Un premier Boeing 777-300ER de la compagnie suisse (HB-JNH) équipé d'AeroSHARK, qui a également achevé le programme d'essais en vol pour la certification désormais reçue, avait déjà commencé ses opérations quotidiennes en octobre en utilisant un "Permit-to-Fly" temporaire de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) qui n'était valable que pour cet unique appareil. Le STC délivré par l'AESA permet désormais à Lufthansa Technik d'appliquer en série les films riblet inspirés de la nature sur n'importe quel avion Boeing 777-300ER et 777F donné.

La modification AeroSHARK du HB-JNH a déjà commencé à la fin du mois d'août et a culminé lors des vols dits STC avec l'AESA les 8 et 9 septembre 2022. Au cours de ces vols, des preuves détaillées ont dû être apportées que la modification AeroSHARK n'avait aucun impact négatif sur la sécurité opérationnelle et la manipulation du Boeing 777. Le vol STC a été suivi de plusieurs semaines d'évaluation des données recueillies et d'autres documents, tels que les valeurs mesurées lors des simulations de flux. Après avoir récemment terminé son examen de tous les documents soumis, l'AESA a finalement accordé le STC.

"L'approbation de l'AeroSHARK pour les variantes du Boeing 777 est une étape importante dans la distribution de cette nouvelle technologie pour plus de durabilité dans le transport aérien", a déclaré Soeren Stark, président-directeur général de Lufthansa Technik. "Avec notre partenaire BASF, nous pouvons désormais aider nos clients à rendre des sous-parcs entiers plus respectueux du climat. En outre, nous avons l'intention d'utiliser cette nouvelle technologie pour d'autres types d'avions. Nous sommes la seule entreprise de MRO au monde à proposer de telles solutions pour réduire la consommation de carburant et les émissions de CO₂ des avions commerciaux. Nous en sommes naturellement très fiers."

SWISS et Lufthansa Cargo équipent leurs flottes de Boeing 777 avec la technologie AeroSHARK

SWISS et Lufthansa Cargo équiperont successivement les douze de leurs 777-300ER et les onze 777F d'AeroSHARK. Elles seront ainsi les premières compagnies aériennes de passagers et de fret au monde à optimiser une sous-flotte complète avec les films riblet. Lorsque tous les Boeing 777 de Lufthansa Cargo et de SWISS auront reçu leur modification AeroSHARK, ils réduiront l'empreinte carbone du groupe Lufthansa de plus de 25 000 tonnes par an.

Lufthansa Technik et BASF ont l'intention de poursuivre de manière cohérente le développement d'AeroSHARK pour d'autres types d'avions et des surfaces plus grandes, afin de pouvoir aider à l'avenir les compagnies aériennes du monde entier à atteindre leurs objectifs en matière d'émissions. Dans les calculs initiaux du modèle, la technologie de la peau de requin dans sa phase d'expansion maximale pourrait même éviter les émissions de CO2 sur une échelle allant jusqu'à trois pour cent.